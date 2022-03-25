"Позолоченный век". Анна Винтур открыла тему следующего Met Gala

Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур была так разочарована появлением A$AP Rocky в "бабушкином" одеяле, что теперь тема вечера стала очень конкретной

Главред американского Vogue Анна Винтур сообщила, какой будет тема следующего бала Института костюма Метрополитен-музея, или Met Gala. Это будет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом пишет Page Six.

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Тема отсылает к так называемому "Позолоченному веку", этапу в истории США, который охватывает 1877-1893 годы. После начался экономический кризис. Те годы характеризовались быстрой индустриализацией, экономическим ростом, массовым притоком эмигрантов и урбанизацией. Название происходит из книги Марка Твена и Чарльза Уорнера "Позолоченный век" и обыгрывает термин "золотой век", который в американской истории был позолочен лишь на поверхности.

Так что следует ожидать обилия роскоши и турнюров на новом Met Gala. К слову, сейчас на телеканале НВО транслируется сериал "Позолоченный век" именно об этой эпохе, так что, вероятно, Винтур черпала вдохновение в нем.

Ведущими вечера станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Лин-Мануэль Миранда. Торжественный вечер, который также называют "Оскаром в мире моды", запланирован на 2 мая. Председателями, помимо самой Винтур, будут Том Форд и Адам Моресси.

Бал Института костюма Met Gala, который традиционно проходит в первый понедельник мая, предваряет масштабную модную выставку в Метрополитен-музее. Обычно и бал, и выставка объединены общей темой, но в мае 2022 года должна открыться вторая часть экспозиции, посвященной американской моде — а вот тема бала будет отличаться от предыдущей.

В прошлом году из-за коронавируса мероприятие было перенесено на сентябрь. Гости по-разному интерпретировали тему американской моды в своих нарядах и не все эти наряды понравились Винтур.

"В этом году мы больше не увидим певцов, завернутых в "бабушкино одеяло", в котором появился A$AP Rocky, потому что темой предстоящего мероприятия станет "Позолоченный гламур", – прокомментировала выбор темы вечера Анна Винтур.

[ + – ] A$AP Rocky в бабушкином одеяле Фото: Скриншот

Впрочем, выбор темы уже раскритиковали, а организаторов обвинили в "политической бесчувственности" на фоне продолжающейся войны в Украине. "Золотой гламур во время войны, пусть едят пирожные", — написал влиятельный модный критик Брайанбой в соцсетях.