"Позолочене століття". Анна Вінтур відкрила тему наступного Met Gala

Головна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур була така розчарована появою A$AP Rocky в "бабусиній" ковдрі, що тепер тема вечора стала дуже конкретною.

Головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур повідомила, якою буде тема наступного балу Інституту костюма Метрополітен-музею, або Met Gala. Це буде "Позолочений гламур" (Gilded Glamour). Про це пише Page Six.

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Тема відсилає до так званого "Позолоченого віку", етапу в історії США, що охоплює 1877-1893 роки. Після почалася економічна криза. Ті роки характеризувалися швидкою індустріалізацією, економічним зростанням, масовим припливом емігрантів та урбанізацією. Назва походить з книги Марка Твена та Чарльза Ворнера "Позолочене століття" та обіграє термін "золоте століття", яке в американській історії було позолочене лише на поверхні.

Тож слід очікувати великої кількості розкоші та турнюрів на новому Met Gala. До речі, зараз на телеканалі НВО транслюється серіал "Позолочене століття" саме про цю епоху, тому, ймовірно, Вінтур черпала натхнення в ньому.

Ведучими вечора стануть Реджіна Кінг, Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс і Лін-Мануель Міранда. Урочистий вечір, який також називають "Оскаром у світі моди", заплановано на 2 травня. Головами, крім самої Вінтур, будуть Том Форд та Адам Морессі.

Бал Інституту костюма Met Gala, який традиційно проходить у перший понеділок травня, передує масштабній модній виставці в Метрополітен-музеї. Зазвичай і бал, і виставка об'єднані спільною темою, але в травні 2022 року має відкритися друга частина експозиції, присвячена американській моді — а ось тема балу відрізнятиметься від попередньої.

Минулого року через коронавірус захід був перенесений на вересень. Гості по-різному інтерпретували тему американської моди у вбраннях і не всі ці вбрання сподобалися Вінтур.

"Цього року ми більше не побачимо співаків, загорнутих у "бабусину ковдру", в якій з'явився A$AP Rocky, тому що темою майбутнього заходу стане "Позолочений гламур", — прокоментувала вибір теми вечора Анна Вінтур.

[ + – ] A$AP Rocky в бабусиній ковдрі Фото: Скриншот

Утім, вибір теми вже розкритикували, а організаторів звинуватили в "політичній байдужості" на тлі війни в Україні. "Золотий гламур під час війни, нехай їдять тістечка", — написав впливовий модний критик Браянбой у соцмережах.