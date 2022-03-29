В Мексике президентский самолет сдают в аренду для свадеб и прочих торжеств

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор отчаялся продать Boeing 787 Dreamliner, которым не пользуется и решил зарабатывать на нем иначе

В Мексике объявили, что сдают в аренду президентский борт Boeing 787 Dreamliner стоимостью 218 миллион долларов. Такое решение принял президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, или АМЛО, как его называют соотечественники. Об этом пишет Daily Mail.

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Администрация президента пыталась продать роскошный лайнер Boeing 787 Dreamliner с люксом и личной ванной комнатой, но покупателей не нашлось, так что самолет передадут военной компании Omelca-Maya-Mexica и он будет доступен для аренды. Планируется, что снимать борт будут для свадеб, именин и прочих мероприятий. А ждать клиентов он будет в муниципалитете Санта-Лючия, пока он базируется в аэропорту Мехико. В Мексике принято пышно отмечать 15-летие девушек, так что в администрации надеются, что отбоя от клиентов не будет.

К слову, самолет даже пытались продать за 12 миллионов долларов, причем покупатель собирался выплатить часть денег наличными, а часть – медицинским оборудованием, но сделка не состоялась.

"Арендная плата покроет его расходы и содержание. Он будет открыт для публики, если кто-то захочет его снять. Это впечатляющая вещь, но он сейчас люди платят и за полеты в космос, так, что спрос будет", — отметил Обрадор, но не уточнил, сколько будет стоить аренда.

Обрадор вступил в должность в 2018 году и сразу заявил, что пользоваться роскошным лайнером не будет. Он считает, что летать частным самолетом, когда большая часть населения страны живет в бедности – неправильно. Он только раз летал за границу с момента вступления в должность и если уже нужно куда-то лететь, то пользуется коммерческими рейсами.

Однако его предшественники: президент Энрике Пенья Ньето и Фелипе Кальдерон самолетом пользовались. Именно при Кальдероне (2006-2012), объявившем войну наракокартелям, и был куплен лайнер. По слухам, он стоил около 200 миллионов долларов.

[ + – ] Президент Энрике Ньето на борту президентского лайнера Фото: Скриншот

Президентский самолет Мексики совершил 214 официальных рейсов, начиная с февраля 2016 года, и выведен из эксплуатации в 2018 году после того, как бывший президент Энрике Пенья Ньето отправился на встречи G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

По данным местным СМИ, Пенья Ньето и его бывшая жена Анжелика Ривера потратили 14 тысяч долларов на 746 бутылок ликера для угощения своих гостей в период с 2012 по 2015 год. А всего на угощения и выпивку на борту самолета было потрачено более 860 тысяч долларов. На борту могли разместиться 80 человек. Его думали переделать в обычный пассажирский лайнер, но это бы обошлось слишком дорого. На оборудование президентского борта мрамором и прочие новшества ушло в свое время более 70 миллионов долларов.