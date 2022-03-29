У Мексиці президентський літак здають в оренду для весіль та інших урочистостей

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор зневірився продати Boeing 787 Dreamliner, яким не користується і вирішив заробляти на ньому інакше

У Мексиці оголосили, що здають в оренду президентський борт Boeing 787 Dreamliner вартістю 218 мільйонів доларів. Таке рішення ухвалив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, чи АМЛО, як його називають співвітчизники. Про це пише Daily Mail.

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Адміністрація президента намагалася продати розкішний лайнер Boeing 787 Dreamliner з люксом та особистою ванною кімнатою, але покупців не знайшлося, тому літак передадуть військовій компанії Omelca-Maya-Mexica і він буде доступний для оренди. Планується, що зніматимуть борт для весіль, іменин та інших заходів. А чекати на клієнтів він буде в муніципалітеті Санта-Лючія, поки базується в аеропорту Мехіко. У Мексиці прийнято пишно відзначати 15-річчя дівчат, тому в адміністрації сподіваються, що відбою від клієнтів не буде.

До речі, літак навіть намагалися продати за 12 мільйонів доларів, причому покупець збирався виплатити частину грошей готівкою, а частину – медичним обладнанням, але угода не відбулася.

"Орендна плата покриє його витрати та утримання. Він буде відкритий для публіки, якщо хтось захоче його зняти. Це дивовижна річ, але зараз люди платять і за польоти в космос, тому попит буде", — зазначив Обрадор, але не уточнив, скільки коштуватиме оренда.

Обрадор обійняв посаду у 2018 році і відразу заявив, що користуватися розкішним лайнером не буде. Він вважає, що літати приватним літаком, коли більшість населення країни живе в бідності – неправильно. Він лише раз літав за кордон з моменту вступу на посаду і якщо вже треба кудись летіти, то користується комерційними рейсами.

Проте його попередники: президент Енріке Пенья Ньєто та Феліпе Кальдерон літаком користувалися. Саме за Кальдерона (2006-2012), який оголосив війну наркокартелям, і був куплений лайнер. За чутками, він коштував близько 200 мільйонів доларів.

[ + – ] Президент Енріке Ньєто на борту президентського лайнера Фото: Скриншот

Президентський літак Мексики здійснив 214 офіційних рейсів, починаючи з лютого 2016 року, та виведений з експлуатації у 2018 році після того, як колишній президент Енріке Пенья Ньєто вирушив на зустрічі G20 у Буенос-Айресі, Аргентина.

За даними місцевих ЗМІ, Пенья Ньєто та його колишня дружина Анжеліка Рівера витратили 14 тисяч доларів на 746 пляшок лікеру для частування своїх гостей у період з 2012 по 2015 рік. А всього на частування та випивку на борту літака було витрачено понад 860 тисяч доларів. На борту могли розміститися 80 людей. Його думали переробити у звичайний пасажирський лайнер, але це обійшлося б занадто дорого. На обладнання президентського борту мармуром та інші нововведення пішло свого часу понад 70 мільйонів доларів.