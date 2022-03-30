В Лондоне состоялась премьера нового фильма "Фантастические твари: тайны Дамблдора"

Премьеру картины из вселенной "Гарри Поттера" сопровождали многочисленные скандалы, в том числе и арест Эзры Миллера на Гавайях

В Лондоне состоялась премьера фильма "Фантастические твари: тайны Дамблдора". Кроме актеров на красной дорожке наконец появилась писательница Джоан Роулинг, которой пришлось оправдываться за свои якобы "трансфобские" высказывания и которой многие актеры, ставшие знаменитыми, благодаря фильмам по ее книгам, объявили бойкот. Об этом пишет Daily Mail.

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Хоть премьера и прошла по всем правилам: с красной дорожкой и фотосессиями звезд, но на ней не появился исполнитель одной из главных ролей Эзра Миллер. Миллер, сыгравший в фильме Криденса Бэрбоуна, накануне был арестован на Гавайях.

Эзра явился пьяным в караоке-бар, напал на женщину на сцене, а потом и на посетителя, игравшего в дартс. Его арестовали, а потом отпустили под залог в 500 долларов. Это не первая его пьяная драка. В 2020-м он напал на посетительницу бара в Рейкьявике, Исландия. Но тогда дело замяли.

[ + – ] Трейлер фильма "Фантастические твари: тайны Дамблдора"

Но остальные звезды премьеру не пропустили. Исполнитель роли Ньюта Саламандера Эдди Редмэйн появился в элегантном черном костюме с цветком на лацкане и в компании своей супруги Ханны Бэгшоу.

Джуд Лоу, сыгравший молодого Альбуса Дамблдора продемонстрировал настоящий британский шик, дополнив ансамбль из светлого пиджака и брюк шарфом.

[ + – ] Джуд Лоу и Эдди Редмэйн Фото: Getty Images

Также премьеру посетил Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа в роли злого волшебника Гриндевальда. Напомним, Деппа уволили после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Впрочем, Депп все равно получил свой гонорар.

[ + – ] Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа в роли Гриндевальда Фото: Getty Images

Еще одной сенсацией стало появление Джоан Роулинг. Ее обвинили в трансфобии после нескольких постов в соцсетях. Не смотря на ее благотворительную деятельность и многократные заявления о том, что она поддерживает трансгендеров, Роулинг буквально объявили бойкот.

Она даже не была приглашена в юбилейный фильм, посвященный картинам о "Гарри Поттере", вышедший на Новый год. Но в этот раз она вышла на красную дорожку и выглядела потрясающе в лаконичном синем платье.

Единственным актером из "старой" команды, посетившим премьеру, стал Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Поттере. Он же и был ведущим церемонии.

[ + – ] Премьера "Фантастические твари: тайны Дамблдора" в Лондоне

Напомним, на экраны британских кинотеатров "Фантастические твари: тайны Дамблдора" выйдут 8 апреля 2022 года, а релиз в США состоится через неделю, 15 апреля.