У Лондоні відбулася прем'єра нового фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Прем'єру картини зі всесвіту "Гаррі Поттера" супроводжували численні скандали, зокрема й арешт Езри Міллера на Гаваях.

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У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Фантастичні звірі: таємниці Дамблдора". Окрім акторів, на червоній доріжці нарешті з'явилася письменниця Джоан Роулінг, якій довелося виправдовуватися за свої нібито "трансфобські" висловлювання та якій багато акторів, які стали знаменитими завдяки фільмам за її книгами, оголосили бойкот. Про це пише Daily Mail.

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Хоч прем'єра й відбулася за всіма правилами: із червоною доріжкою та фотосесіями зірок, але на ній не з'явився виконавець однієї з головних ролей Езра Міллер. Міллера, який зіграв у фільмі Креденція Бербоуна, напередодні було заарештовано на Гаваях.

Езра заявився п'яним у караоке-бар, напав на жінку на сцені, а потім і на відвідувача, який грав у дартс. Його заарештували, а потім відпустили під заставу 500 доларів. Це не перша його п'яна бійка. 2020-го він напав на відвідувачку бару в Рейк'явіку, Ісландія. Але тоді справу зам'яли.

[ + – ] Трейлери фильму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Але інші зірки прем'єру не пропустили. Виконавець ролі Ньюта Скамандера Едді Редмейн з'явився в елегантному чорному костюмі з квіткою на лацкані та компанії своєї дружини Ханни Бегшоу.

Джуд Лоу, який зіграв молодого Альбуса Дамблдора, продемонстрував справжній британський шик, доповнивши ансамбль зі світлого піджака та штанів шарфом.

[ + – ] Джуд Лоу та Едді Редмейн Фото: Getty Images

Також прем'єру відвідав Мадс Міккельсен, який замінив Джонні Деппа в ролі злого чарівника Гріндельвальда. Нагадаємо, Деппа звільнили після того, як його колишня дружина Ембер Герд звинуватила його в домашньому насильстві. Втім, Депп усе одно отримав свій гонорар.

[ + – ] Мадс Міккельсен, який замінив Джонні Деппа в ролі Гріндельвальда Фото: Getty Images

Ще однією сенсацією стала поява Джоан Роулінг. Її звинуватили в трансфобії після кількох постів у соцмережах. Незважаючи на її благодійну діяльність і багаторазові заяви про те, що вона підтримує трансгендерних людей, Роулінг буквально оголосили бойкот.

Вона навіть не була запрошена в ювілейний фільм, присвячений картинам про "Гаррі Поттера", що вийшов на Новий рік. Але цього разу вона вийшла на червону доріжку та мала приголомшливий вигляд у лаконічній синій сукні.

Єдиним актором зі "старої" команди, який відвідав прем'єру, став Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Поттера. Він же був ведучим церемонії.

[ + – ] Прем'єра "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" в Лондоні

Нагадаємо, на екрани британських кінотеатрів "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" вийдуть 8 квітня 2022 року, а реліз у США відбудеться за тиждень, 15 квітня.