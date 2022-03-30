О приключениях незадачливой белки из "Ледникового периода" сняли сериал (трейлер)

Премьера мини-сериала из шести эпизодов запланирована на 13 апреля на Disney+.

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Знаменитая сумасшедшая белка Скрат из мультфильма "Ледниковый период" стала героиней нового мини-сериала от Disney+, первый трейлер которого уже появился в Сети.

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"Ледниковый период: Скрат-сказки" (Ice Age: Scrat Tales) – это сборник из шести совершенно новых анимационных короткометражных фильмов, где в главной роли – саблезубая белка из известной франшизы.

Белка Скрат появлялась в первых пяти фильмах "Ледниковый период", а также в короткометражках, и запомнилась зрителям своей дикой погоней за желудем и безуспешными попытками сохранить его.

Озвучивает героя будет Крис Ведж, чьим голосом она говорила во всех анимационных фильмах, играх и даже в эпизодической роли персонажа в эпизоде ​​​​"Симпсонов".

В Ice Age: Scrat Tales покажут Скрата в роли отца, который воспитывает малыша Скрата, говорящего голосом Кэри Уолгрен. Как и его родитель, Скрат-младший так же без ума от желудей.

Премьера сериала, который продюсирует Энтони Ниси, а Роберт Л. Бэрд и Эндрю Миллштейн выступают в качестве исполнительных продюсеров, запланирована на 13 апреля на Disney+.