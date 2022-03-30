Про пригоди білки-невдахи з "Льодовикового періоду" зняли серіал (трейлер)

Прем'єра мінісеріалу із шести епізодів запланована на 13 квітня на Disney+.

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Знаменита божевільна білка Скрет із мультфільму "Льодовиковий період" стала героїнею нового мінісеріалу від Disney+, перший трейлер якого вже з'явився в Мережі.

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"Льодовиковий період: Скрет-казки" (Ice Age: Scrat Tales) — це збірка з шести абсолютно нових анімаційних короткометражних фільмів, де в головній ролі — шаблезуба білка з відомої франшизи.

Білка Скрет з'являлася в перших п'яти фільмах "Льодовиковий період", а також у короткометражках, і запам'яталася глядачам своєю дикою гонитвою за жолудем та безуспішними спробами зберегти його.

Озвучує героя буде Кріс Ведж, чиїм голосом вона говорила у всіх анімаційних фільмах, іграх і навіть в епізодичній ролі персонажа в епізоді "Сімпсонів".

У "Ice Age: Scrat Tales" покажуть Скрета в ролі батька, який виховує малюка Скрета, що говорить голосом Карі Валгрен. Як і його батько, Скрет-молодший так само божеволіє від жолудів.

Прем'єра серіалу, який продюсує Ентоні Нісі, а Роберт Л. Берд та Ендрю Мільштейн виступають як виконавчі продюсери, запланована на 13 квітня на Disney+.