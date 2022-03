Умер Том Паркер – участник популярной британской группы The Wanted

Музыканту было 33 года, и он долгое время боролся с онкологическим заболеванием

Том Паркер из британской группы The Wanted умер от опухоли головного мозга в возрасте 33 лет. Он чувствовал себя "хорошо" во время концертного тура, как говорят другие участники группы, но внезапно его состояние ухудшилось, и он скончался в окружении друзей и родных. Том два года страдал от рака мозга. Об этом пишет Daily Mail.

О смерти певца сообщила его жена Келси и другие участники группы. На прошлой неделе Паркер сообщил, что пишет мемуары о жизни и борьбе с раком, которые выйдут летом. Болезнь у него диагностировали в октябре 2020 года и с того времени он боролся за увеличение финансирования исследований рака головного мозга.

Врачи диагностировали у музыканта глиобластому четвертой стадии, и врачи давали ему не более года жизни. Однако Том продолжал бороться и даже отправился в тур Greatest Hits со своими товарищами по группе.

"Том любил гастролировать — он был настоящей рок-звездой и решил присоединиться к ребятам на сцене. Ему нравилось играть по две песни за вечер, и он хорошо выступал, но это действительно выбило его из колеи. Мы все заметили, как быстро состояние Тома ухудшалось, но он ни о чем не жалел — он действительно хотел это сделать ", — рассказал источник, близкий к группе.

Также источник сообщил, что в последние минуты жизни Том попросил поставить песню группы Oasis — Live Forever. У Келси и Тома – двое детей двухлетняя Аурелия и Бодхи, которому только исполнился год.

Напомним, группа The Wanted была создана в 2009 году. Группа выпустила три студийных альбома, а их сингл Glad You Came держался в первой десятке чартов США семнадцать недель.

А 26 марта в Колумбии скончался барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. Причина и обстоятельства смерти не сообщаются. Музыкант был найден в своем гостиничном номере перед выступлением группы на фестивале в Боготе в пятницу вечером. Ему было 50 лет. Foo Fighters отменили оставшиеся выступления в Южной Америке, в частности — выход на сцену фестиваля Lollapalooza в Бразилии 26 марта, но выступление на церемонии вручения премии "Грэмми" 3 апреля пока остается в силе.