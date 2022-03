Помер Том Паркер – учасник популярного британського гурту The Wanted

Музиканту було 33 роки, і він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Том Паркер із британської групи The Wanted помер від пухлини головного мозку у віці 33 років. Він почувався "добре" під час концертного туру, як кажуть інші учасники гурту, але раптово його стан погіршився, і він помер в оточенні друзів і рідних. Том два роки страждав від раку мозку. Про це пише Daily Mail.

Про смерть співака повідомила його дружина Келсі й інші учасники гурту. Минулого тижня Паркер повідомив, що пише мемуари про життя та боротьбу з раком, які вийдуть влітку. Хворобу в нього діагностували у жовтні 2020 року, і з того часу він боровся за збільшення фінансування досліджень раку головного мозку.

Лікарі діагностували в музиканта гліобластому четвертої стадії, і лікарі давали йому трохи більше року життя. Проте Том продовжував боротися і навіть вирушив у тур Greatest Hits зі своїми товаришами по групі.

"Том любив гастролювати — він був справжньою рок-зіркою і вирішив приєднатися до хлопців на сцені. Йому подобалося грати по дві пісні за вечір, і він добре виступав, але це справді вибило його з колії. Ми всі помітили, як швидко стан Тома погіршувався, але він ні про що не шкодував — він дійсно хотів це зробити", — розповіло джерело, близьке до групи.

Також джерело повідомило, що в останні хвилини життя Том попросив поставити пісню гурту Oasis — Live Forever. У Келсі та Тома — двоє дітей дворічна Аурелія та Бодхі, якому тільки виповнився рік.

Нагадаємо, гурт The Wanted був створений у 2009 році. Група випустила три студійні альбоми, а їхній сингл Glad You Came тримався в першій десятці чартів США сімнадцять тижнів.

А 26 березня у Колумбії помер барабанщик Foo Fighters Тейлор Гокінс. Причини й обставини смерті не повідомляються. Музикант був знайдений у своєму готельному номері перед виступом гурту на фестивалі в Боготі у п'ятницю ввечері. Йому було 50 років. Foo Fighters скасували виступи в Південній Америці, зокрема — вихід на сцену фестивалю Lollapalooza в Бразилії 26 березня, але виступ на церемонії вручення премії "Греммі" 3 квітня поки залишається чинним.