Больше никаких поющих вагин. Елена Малышева закрыла свою программу "Жить здорово!"

По слухам, российская телеведущая улетела в США, где проживают ее сыновья

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Российский "Первый канал" лишился самой оригинальной программы о здоровье. Создательница и бессменная ведущая "Жить здорово!" доктор Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа закрывается. Об этом сообщает Esquire.

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Изначально Малышева сообщила сотрудникам, что передача не будет выходить до сентября, однако и в дальнейшем, скорей всего, в эфир не вернется.

"При этом сотрудники остались без выплат. Они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут", — отмечают инсайдеры.

В пресс-службе "Первого канала" слухи опровергли, заявив, что сетка переверстана из-за повышенного внимания к общественно-политической повестке, но о закрытии проекта Малышевой речи не идет.

Но сейчас Елена Малышева покинула Россию. По слухам она улетела в США, где живут ее сыновья и внуки. Комментариев СМИ она не дает.

Напомним, Елена Малышева родилась в Кемерово, закончила с отличием медицинский институт. Учебу продолжила уже в Москве – в Академии медицинских наук, защитила диссертацию, получила звание доктора. Первое время она работала в столице врачом, потом преподавала на кафедре медицинского университета Москвы, затем перешла на телевидение. С 1997 года являлась лишь автором телепередачи "Здоровье", позднее стала ее ведущей и непосредственным руководителем. С 2010 года открыла новый телепроект под названием "Жить Здорово!".

Эта передача получала противоречивые отзывы. Главным образом из-за манеры подачи материала. В разное время в эфире появлялись люди в костюмах матки, вагины, пениса и, отдельно — яичек. К слову, в роли одного из них даже "засветился" старший сын Малышевой – Юрий, который работал креативным директором программы.

[ + – ] Программа "Жить здорово!" с участием старшего сына Елены Малышевой

Критиковали ее и коллеги-врачи, в том числе и известный украинский педиатр доктор Комаровский.

Но медицинские центры Елены Малышевой успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодаре. В десяти городах России открыты Клиники снижения веса, и их сеть постоянно расширяется. В состав Центра входит несколько специализированных клиник.

Малышева замужем. Ее муж Игорь – ученый в области молекулярной биологии, профессор. Сыновья также занимаются медициной и живут в США. Юрий – работает врачом.

[ + – ] Свадьба Елены Малышевой Фото: Соцсети

"Он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом", — похвасталась телеведущая.

[ + – ] Елена Малышева с сыновьями и мужем Фото: Соцсети

Младший, Василий, занимается разработкой компьютерного обеспечения для фармацевтических компаний. Также он получил образование юриста.