Більше жодних співочих вагін. Олена Малишева закрила свою програму "Жити здорово!"

За чутками, російська телеведуча полетіла до США, де проживають її сини

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Російський "Перший канал" втратив найоригінальнішу програму про здоров'я. Творчиня та незмінна ведуча "Жити здорово!" лікарка Олена Малишева зібрала своїх співробітників та повідомила, що програма закривається. Про це повідомляє Esquire.

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Спочатку Малишева повідомила співробітників, що програма не виходитиме до вересня, однак і надалі, найімовірніше, в ефір не повернеться.

"Водночас співробітники залишилися без виплат. Вони працювали за тимчасовими договорами без оформлення в трудовій, тому гроші їм не перераховуватимуть", — зазначають інсайдери.

У пресслужбі "Першого каналу" чутки спростували, заявивши, що мережа переверстана через підвищену увагу до суспільно-політичної ситуації, але про закриття проєкту Малишевої не йдеться.

Проте зараз Олена Малишева покинула Росію. З чуток вона полетіла до США, де живуть її сини та онуки. Коментарів ЗМІ вона не дає.

Нагадаємо, Олена Малишева народилася в Кемерово, закінчила з відзнакою медичний інститут. Навчання продовжила вже в Москві — в Академії медичних наук, захистила дисертацію, отримала звання доктора. Спочатку вона працювала у столиці лікаркою, потім викладала на кафедрі медичного університету Москви, потім перейшла на телебачення. З 1997 року була лише автором телепередачі "Здоров'я", пізніше стала її провідною та безпосередньою керівницею. З 2010 року відкрила новий телепроєкт під назвою "Жити здорово!".

Ця передача отримувала суперечливі відгуки. Здебільшого через манеру подачі матеріалу. В різний час в ефірі з'являлися люди в костюмах матки, вагіни, пеніса й окремо — яєчок. До речі, в ролі одного з них навіть "засвітився" старший син Малишевої — Юрій, який працював креативним директором програми.

[ + – ] Програма "Жити здорово!" за участю старшого сина Олени Малишевої

Критикували її й колеги-лікарі, зокрема відомий український педіатр доктор Комаровський.

Але медичні центри Олени Малишевої успішно працюють у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі. В десяти містах Росії відкрито Клініки зниження ваги, і їхню мережу постійно розширюють. До складу Центру входить кілька спеціалізованих клінік.

Малишева одружена. Її чоловік Ігор — вчений у галузі молекулярної біології, професор. Сини також займаються медициною та живуть у США. Юрій — працює лікарем.

[ + – ] Весілля Олени Малишевої Фото: Соцсети

"Він закінчив резидентуру і став найкращим шефом-резидентом однієї з найбільших лікарень Нью-Йорка. Вступив і продовжує вчитися — буде кардіологом і кардіохірургом", — похвалилася телеведуча.

[ + – ] Олена Малишева із синами та чоловіком Фото: Соцсети

Молодший, Василь, займається розробкою комп'ютерного забезпечення для фармацевтичних компаній. Також він здобув освіту юриста.