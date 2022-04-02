"Матрешка в кокошнике". Dolce & Gabbana оскандалились из-за пасхальных сувениров в русском стиле

Модный дом снова выпустил неподходящую к случаю и времени продукцию. Ранее их уже бойкотировали в Китае из-за оскорбительной рекламы

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Модный итальянский дом Dolce & Gabbana оказался в гуще скандала из-за своих пасхальных сувениров. На своих страницах в соцсетях они начали рекламировать пасхальные шоколадные яйца в красочной упаковке, которая напоминает кокошник.

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Именно это и отметили комментаторы. Одни восторженно, другие – нет. А другие окрестили новый сувенир "матрешкой в кокошнике".

Сами Dolce & Gabbana написали в аннотации, что это "эксклюзивная коллекция пасхальных яиц от итальянского кондитерского бренда Baci Perugina, украшенная культовым принтом DGMaiolica и цветочными мотивами".

"Переосмысление сущности итальянской красоты в уникальной гармонии ощущений и вкус чистой и радостной нежности, чтобы заявить о любви без границ", — отметили в Модном доме.

Впрочем, их оптимизм не разделили комментаторы из Украины, которые написали, что выпускать подобную продукцию, вызывающую вполне определенные ассоциации во время войны в центре Европы – в высшей степени опрометчиво и неуважительно.

Напомним, это не первый раз, когда Dolce & Gabbana попадают в международный скандал из-за своей продукции. Так, в 2018 году они выпустили рекламный ролик, посвященный показу в Шанхае, который настолько разозлил китайцев, что те даже призвали бойкотировать их товары.

А модная марка Gucci оскандалилась, когда вывела на подиум моделей в сикхских тюрбанах. Сикхи по всему миру посчитали, что это оскорбительно, делать их религиозный символ модным аксессуаром и называть его на сайте "повязкой на голову".