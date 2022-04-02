"Матрьошка в кокошнику". Dolce & Gabbana оскандалились через великодні сувеніри в російському стилі
Модний будинок знову випустив невідповідну до подій і часу продукцію. Раніше їх уже бойкотували у Китаї через образливу рекламу.
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Модний італійський будинок Dolce & Gabbana опинився у центрі скандалу через свої великодні сувеніри. На своїх сторінках у соцмережах вони почали рекламувати великодні шоколадні яйця у барвистій упаковці, що нагадує кокошник.
Саме це й зазначили коментатори. Одні захоплено, інші — ні. А інші охрестили новий сувенір "матрьошкою в кокошнику".
Самі Dolce & Gabbana написали в інструкції, що це "ексклюзивна колекція крашанок від італійського кондитерського бренду Baci Perugina, прикрашена культовим принтом DGMaiolica та квітковими мотивами".
"Переосмислення сутності італійської краси в унікальній гармонії відчуттів і смаку чистої та радісної ніжності, щоб заявити про кохання без кордонів", — зазначили в Модному будинку.
Утім, їхній оптимізм не розділили коментатори з України, котрі написали, що випускати подібну продукцію, яка викликає цілком певні асоціації під час війни у центрі Європи — надзвичайно необачно й неповажно.
Нагадаємо, це не вперше, коли Dolce & Gabbana потрапляють у міжнародний скандал через свою продукцію. Так, у 2018 році вони випустили рекламний ролик, присвячений показу в Шанхаї, який настільки розлютив китайців, що ті навіть закликали бойкотувати їхні товари.
А модна марка Gucci оскандалилася, коли вивела на подіум моделей у сикхських тюрбанах. Сикхи по всьому світу вважали, що це образливо робити їхній релігійний символ модним аксесуаром і називати його на сайті "пов'язкою на голову".