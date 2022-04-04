Благовещение 2022. Какие блюда поставить на стол 7 апреля

Благовещение приходится на самый суровый пост в году, поэтому и меню для этого праздника имеет ряд особенностей.

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7 апреля православные христиане отмечают Благовещение. Поскольку этот день приходится на период Великого поста, который является самым длительным и строгим в плане ограничений, то и праздничное меню имеет свои особенности. В нем исключены мясо, яйца и молоко, однако можно употреблять в пищу рыбу. Кроме того, разрешается пригубить немного вина. Фокус собрал несколько рецептов блюд, которые украсят ваш стол и станут хорошим решением в этот день.

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Пирог с рыбой

Рецепт от 1000.Menu

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 1 шт;

Молоко – 130 мл;

Сахар – 2 ч. л;

Соль – 0,5 ч. л;

Сухие дрожжи (с горкой) – 1 ч. л;

Сливочное масло – 45 гр;

Пшеничная мука – 300 гр;

Для начинки:

Рыбное филе – 400 гр;

Лук репчатый – 1 шт;

Соль – по вкусу;

Молотый кориандр (или измельченный) – 1 ч. л;

Сливочное масло – 20 гр;

Для смазывания – яичные желтки (1 шт) и 1 ст. л молока.

Приготовление:

Отмерить необходимые ингредиенты для дрожжевого теста. Молоко слегка подогреть. Сливочное масло растопить на медленном огне, остудите до теплого состояния.

Муку просеять через сито, чтобы она обогатилась кислородом. Тогда тесто будет хорошо и легко подниматься, а выпечка получится пышной.

В маленькой мисочке соединить дрожжи, 0,5 ч. л. сахара и примерно 50 мл теплого молока. Все хорошо перемешать и оставить на 10 минут для активации дрожжей. На поверхности появится пенная "шапочка".

В широкой устойчивой емкости взбить венчиком яйца с солью и остальным (1,5 ч.л.) сахаром до однородности. Влить оставшееся теплое молоко, перемешать. Добавить активированную дрожжевую смесь, слегка перемешать. Туда же – растопленное негорячее сливочное масло, перемешать тоже.

Всыпать в посудину примерно 3/4 просеянной муки, перемешать ложкой. Всю муку сразу высыпать не стоит, потому что тесто может получиться излишне плотным. Муки может пойти больше или меньше в зависимости от ее качества.

Остальную муку следует подсыпать небольшими порциями, одновременно перемешивая тесто руками и контролируя его консистенцию.

Затем необходимо замесить мягкое, податливое тесто, прикрыть миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем и оставить на 70-80 минут в теплом месте для подъема.

Пока тесто поднимается, готовим начинку. Рыбное филе можно взять любое, как красное, так и белое. Приправы и специи – по вкусу. Рыбное филе помыть, хорошо обсушить. Нарезать филе небольшими кусочками. Предварительно очищенный репчатый лук нарезать тонкими полукольцами.

Рыбное филе соединить с луком, посолить, добавить кориандр (или любые специи и приправы по вкусу). Перемешать.

Когда тесто увеличится в 2-2,5 раза, выложить его на стол, присыпанный мукой. Чтобы сформировать пирог в виде рыбы, нужно раскатать тесто в овальный пласт толщиной 0,5-1 см. На середину выложить подготовленную начинку горкой овальной формы. По двум сторонам от начинки сделать косые надрезы по длине начинки. Передний край теста завернуть друг на друга, формируя голову рыбы. Разрезанные боковые полоски теста заворачивать поочередно на начинку, накладывая их внахлест и слегка прижимая с боков. Таким образом завернуть все полоски теста. Начинка должна быть полностью ими закрыта.

Из нижней части пласта сформировать хвост. Для этого необходимо завернуть боковые части теста друг на друга и слегка прижать. Затем пирог накрыть полотенцем минут на 15, чтобы он подошел. Смазать его смесью желтка и молока, выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Если верх подрумянится раньше времени, лучше накрыть его фольгой.

[ + – ] Еще один вариант рыбного пирога

Салат с рыбными консервами и кукурузой

Ингредиенты:

Консервы рыбные – 250 гр;

Яйца куриные – 3 шт;

Лук репчатый – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Подсолнечное масло – 2 ст. л;

Кукуруза консервированная – 250 гр;

Майонез – 2,5 ст. л;

Соль – 1 щепотка;

Зелень петрушки – 5 веточек.

Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке. Луковицу очистить и мелко нарезать. На разогретую сковороду влить масло и пассеровать лук до полуготовности. Затем добавить морковь и пассеровать, пока овощи не станут мягкими.

Яйца варить 10 минут, после чего остудить в холодной воде и почистить. Затем порезать их небольшими кубиками.

Достать рыбу из заливки, разобрать на кусочки, удалив кости.

Петрушку помыть, осушить и нарезать. Чеснок очистить и тоже мелко нарезать или же пропустить через пресс.

С кукурузы слить жидкость. После этого перемешать кукурузу с яйцами, чесноком, зеленью, пассерованными овощами и рыбой, заправить майонезом и посолить по вкусу. Готовый салат можно украсить веточками петрушки.

Рыбная запеканка

Ингредиенты:

Филе любой белой рыбы – 500 гр;

Помидоры средние – 2 шт;

Болгарский перец – 1 шт;

Лук, морковь – по 1 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Сметана – 200 гр;

Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарезать и потушить до мягкости. Затем туда же добавить тертую морковь. Все залить водой и тушить 3-4 минуты. Помидоры и перец нарезать небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.

Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.

В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Ингредиенты:

Филе белой рыбы – 500 гр;

Шпинат – 200 гр;

Сливки – 200 мл;

Сыр с плесенью – 80 гр;

Мука – 50 гр;

Сливочное масло – 2 ст. л;

Мускатный орех – 1 ч. л;

Подсолнечное масло – 2 ст. л;

Сок лимона – 20 гр;

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Далее добавить сыр дор блю, дать ему слегка расплавится. Влить сливки, убавить огонь. Варить несколько минут, пока не загустеет. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.

Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по своему вкусу.

Постные яблочные кексы

Ингредиенты:

Яблоки – 250 гр (3 средних);

Сахар – 70 гр;

Растительное масло – 75 мл;

Мука – 200 гр;

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

Изюм – 30-40 гр (по желанию).

Для посыпки:

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Приготовление:

Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки. Пропустить их через мясорубку, блендер или натереть на терке. Добавить к яблочной массе сахар и растительное масло. Перемешать ложкой, чтобы сахар растворился. К яблочной массе добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем. Снова все перемешать и, по желанию, добавить изюм, курагу, чернослив, финики, инжир, орехи или замороженную вишню. По консистенции тесто получается густым, не стекающим с ложки, но в тоже время не забитым.

Взять формочки для выпечки кексов, подойдут любые. Металлические формочки смазать растительным маслом, бумажные вкладки и силиконовые формочки в смазывании не нуждаются. Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема.

Выпекать постные яблочные кексы в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25-30 минут. Готовую выпечку достать из духовки, дать остыть. Остывшие яблочные кексы посыпать сахарной пудрой.

Напомним, какие приметы и традиции существуют на Благовещение.