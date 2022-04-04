Благовіщення 2022. Які страви поставити на стіл?

Благовіщення припадає на найсуворіший піст у році, тому й меню для цього свята має низку особливостей.

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7 квітня православні християни відзначають Благовіщення. Оскільки цей день припадає на період Великого посту, який є найтривалішим і найсуворішим у плані обмежень, то святкове меню має свої особливості. У ньому виключені м'ясо, яйця та молоко, проте можна вживати рибу. Крім того, дозволяється занапастити трохи вина. Фокус зібрав кілька рецептів страв, які прикрасять ваш стіл і стануть гарним рішенням у цей день.

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Пиріг із рибою

Рецепт від 1000. Menu

Інгредієнти:

Для тіста:

Яйця – 1 шт;

Молоко – 130 мл;

Цукор – 2 ч. л;

Сіль – 0,5 ч. л;

Сухі дріжджі (з гіркою) – 1 ч. л;

Вершкове масло – 45 гр;

Пшеничне борошно – 300 гр;

Для начинки:

Рибне філе – 400 гр;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Сіль до смаку;

мелений коріандр (або подрібнений) — 1 ч. л;

Вершкове масло – 20 гр;

Для змащування – яєчні жовтки (1 шт) та 1 ст. л. молока.

Приготування:

Відміряйте необхідні інгредієнти для дріжджового тіста. Молоко трохи підігріти. Вершкове масло розтопити на повільному вогні, остудити до теплого стану.

Борошно просіяти через сито, щоб воно збагатилося киснем. Тоді тісто гарно та легко підніматиметься, а випічка вийде пишною.

У маленькій мисочці з'єднати дріжджі, 0,5 ч. л. цукру та приблизно 50 мл теплого молока. Все добре перемішати та залишити на 10 хвилин для активації дріжджів. На поверхні з'явиться пінна "шапочка".

У широкій стійкій ємності збити вінчиком яйця з сіллю й іншим (1,5 ч.л.) цукром до однорідності. Влити тепле молоко, що залишилося, перемішати. Додати активовану дріжджову суміш, трохи перемішати. Туди ж – розтоплене негаряче вершкове масло, перемішати також.

Всипати в посудину приблизно 3/4 просіяного борошна, перемішати ложкою. Все борошно відразу висипати не варто, тому що тісто може вийти надто щільним. Борошна може піти більше або менше залежно від якості.

Решту борошна слід підсипати невеликими порціями, одночасно перемішуючи тісто руками та контролюючи його консистенцію.

Потім необхідно замісити м'яке, податливе тісто, прикрити миску з тістом харчовою плівкою або рушником і залишити на 70-80 хвилин у теплому місці для підйому.

Поки тісто піднімається, готуємо начинку. Рибне філе можна взяти будь-яке, як червоне, так і біле. Приправи та спеції – до смаку. Рибне філе помити, добре обсушити. Нарізати філе невеликими шматочками. Попередньо очищену цибулю нарізати тонкими пів кільцями.

Рибне філе змішати з цибулею, посолити, додати коріандр (або будь-які спеції та приправи до смаку). Перемішати.

Коли тісто збільшиться у 2-2,5 раза, викласти його на стіл, присипаний борошном. Щоб сформувати пиріг у вигляді риби, потрібно розкотити тісто в овальний пласт товщиною 0,5-1 см. На середину викласти підготовлену начинку гіркою овальної форми. По обидва боки від начинки зробити косі надрізи по довжині начинки. Передній край тіста загорнути один на оден, утворюючи голову риби. Розрізані бічні смужки тіста загортати по черзі на начинку, накладаючи їх нахлистом і притискаючи з боків. Так загорнути всі смужки тіста. Начинка має бути повністю ними закрита.

Із нижньої частини шару сформувати хвіст. Для цього необхідно загорнути бічні частини тіста одна на одної та злегка притиснути. Потім пиріг накрити рушником на 15 хвилин, щоб він підійшов. Змастити його сумішшю жовтка та молока, випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Якщо верх підрум'яниться раніше, краще накрити його фольгою.

[ + – ] Ще один варіант рибного пирога

Салат із рибними консервами та кукурудзою

Інгредієнти:

Консерви рибні – 250 г;

Яйця курячі – 3 шт;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Морква – 1 шт.;

Часник – 2 зубчики;

Соняшникова олія – 2 ст. л;

Кукурудза консервована – 250 г;

Майонез – 2,5 ст. л;

Сіль – 1 щіпка;

Зелень петрушки – 5 гілочок.

Моркву вимити, очистити, натерти на тертці. Цибулину очистити й дрібно нарізати. На розігріту сковороду влити олію та пасерувати цибулю до напів готовності. Потім додати моркву та пасерувати, поки овочі не стануть м'якими.

Яйця варити 10 хвилин, після чого остудити в холодній воді та почистити. Потім нарізати їх невеликими кубиками.

Дістати рибу із заливки, розібрати на шматочки, видаливши кістки.

Петрушку помити, осушити й нарізати. Часник очистити і теж дрібно нарізати або пропустити через прес.

Із кукурудзи злити рідину. Після цього перемішати кукурудзу з яйцями, часником, зеленню, пасерованими овочами та рибою, заправити майонезом і посолити до смаку. Готовий салат можна прикрасити гілочками петрушки.

Рибна запіканка

Інгредієнти:

Філе будь-якої білої риби – 500 г;

Помідори середні – 2 шт.;

Болгарський перець – 1 шт.;

Цибуля, морква – по 1 шт;

Часник – 1 зубчик;

Сметана – 200 гр;

Сіль, перець до смаку.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізати і потушкувати до м'якості. Потім туди додати терту моркву. Все залити водою і тушкувати 3-4 хвилини. Помідори та перець нарізати невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень.

Філе риби нарізати шматочками, додати сіль, перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи.

У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.

Риба зі шпинатом у вершковому соусі

Інгредієнти:

Філе білої риби – 500 г;

Шпинат – 200 гр;

Вершки – 200 мл;

Сир із пліснявою – 80 гр;

Борошно – 50 г;

Вершкове масло – 2 ст. л;

Мускатний горіх – 1 ч. л;

Соняшникова олія – 2 ст. л;

Сік лимона – 20 г;

Сіль, перець – до смаку.

Приготування:

У ронделі розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати сир дор блю, дати йому злегка розплавитися. Влити вершки, зменшити вогонь. Варити кілька хвилин, доки не загусне. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.

Рибу посолити, поперчити, збризнути лимонним соком, обваляти в борошні й обсмажити на олії до золотистої скоринки. Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити на свій смак.

Пісні яблучні кекси

Інгредієнти:

Яблука — 250 гр (3 середніх);

Цукор – 70 г;

Рослинна олія – 75 мл;

Борошно – 200 г;

Розпушувач – 1,5 ч. л.;

Родзинки – 30-40 гр (за бажанням).

Для посипання:

Цукрова пудра – 1 ст. л.

Приготування:

Яблука очистити від шкірки та насіннєвої коробочки. Пропустити їх через м'ясорубку, блендер чи натерти на тертці. Додати до яблучної маси цукор і олію. Перемішати ложкою, щоб цукор розчинився. До яблучної маси додати просіяне борошно разом із розпушувачем. Знову все перемішати та, за бажанням, додати родзинки, курагу, чорнослив, фініки, інжир, горіхи або заморожену вишню. По консистенції тісто виходить густим, що не стікає з ложки, але в той же час не забитим.

Взяти форми для випічки кексів, підійдуть будь-які. Металеві формочки змастити олією, паперові вкладки та силіконові формочки змащування не потребують. Розкласти тісто у формочки, заповнюючи їх на 2/3.

Випікати пісні яблучні кекси в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів близько 25-30 хвилин. Готову випічку дістати з духовки, дати охолонути. Охолоджені яблучні кекси посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, які прикмети і традиції існують на Благовіщення.