Светская дама и маркиз. В Испании состоялась "самая ожидаемая свадьба года"

Женился маркиз де Кубас Альваро Фалько, а его избранницей стала Изабель Жюно, дочь бывшего мужа принцессы Монако

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В Испании на этих выходных состоялась "самая ожидаемая свадьба года", как ее уже прозвали местные журналисты. Браком сочетались представители местной золотой молодежи – маркиз Кубы Альваро Франко и модель и диетолог Изабель Жюно, чей отец, банкир Филипп Жюно, был мужем ветреной принцессы Монако Каролины. Об этом пишет Daily Mail.

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На свадьбу собрались представители испанской аристократии и селебрити. Была Марта Ортега, глава компании Inditex, которой принадлежит Zara. Всего на скромном свадебном торжестве "для своих"было более 250 гостей.

30-летняя Изабель Жюно — дочь французского банкира Филиппа Жюно, который несколько лет был мужем монакской принцессы Каролины. Ее дед, Мишель Жюно, был заместителем мэра Парижа и работал с президентом США Джоном Ф. Кеннеди. Предком Изабель является генерал Жюно, служивший с Наполеоном. Его имя высечено на Триумфальной арке в Париже. Сама Изабель родилась в Нью-Йорке, затем училась в Швейцарии и знает четыре языка, включая датский. Ведь ее мать – известная модель Нина Вендельбо-Ларсен. Изабель – диетолог и модель.

А 38-летний Альваро Фалько носит титул маркиза де Кубаса и занимается цифровым маркетингом. Пара встречалась четыре года, прежде, чем решила сочетаться браком.

На свадьбе невеста была в платье от бренда Pronovias и фамильной тиаре, а церемонию провели в замке Мирабель, который несколько столетий принадлежит семье жениха.

[ + – ] Свадьба маркиза де Кубас Альваро Фалько и Изабель Жюно

Свадебный ужин для счастливых молодоженов готовили братья Сандовал, обладатели двух звезд Мишлен. И меню, состоявшее из 20 блюд, включало в себя традиционные испанские блюда: дикого средиземноморского морского окуня, запеченного поросенка и лимонный пирог с шоколадом и фундуком.