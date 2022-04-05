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Светская дама и маркиз. В Испании состоялась "самая ожидаемая свадьба года"

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Фото: Hola! | Маркиз де Кубас Альваро Фалько и Изабель Жюно

Женился маркиз де Кубас Альваро Фалько, а его избранницей стала Изабель Жюно, дочь бывшего мужа принцессы Монако

В Испании на этих выходных состоялась "самая ожидаемая свадьба года", как ее уже прозвали местные журналисты. Браком сочетались представители местной золотой молодежи – маркиз Кубы Альваро Франко и модель и диетолог Изабель Жюно, чей отец, банкир Филипп Жюно, был мужем ветреной принцессы Монако Каролины. Об этом пишет Daily Mail.

На свадьбу собрались представители испанской аристократии и селебрити. Была Марта Ортега, глава компании Inditex, которой принадлежит Zara. Всего на скромном свадебном торжестве "для своих"было более 250 гостей.

свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания
Фото: Hola!
свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания
Фото: Hola!
свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания
Фото: Hola!
свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания
свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания
свадьба 2022. изабель жюно, маркиз де кубас, альваро франко, свадьба, испания

30-летняя Изабель Жюно — дочь французского банкира Филиппа Жюно, который несколько лет был мужем монакской принцессы Каролины. Ее дед, Мишель Жюно, был заместителем мэра Парижа и работал с президентом США Джоном Ф. Кеннеди. Предком Изабель является генерал Жюно, служивший с Наполеоном. Его имя высечено на Триумфальной арке в Париже. Сама Изабель родилась в Нью-Йорке, затем училась в Швейцарии и знает четыре языка, включая датский. Ведь ее мать – известная модель Нина Вендельбо-Ларсен. Изабель – диетолог и модель.

А 38-летний Альваро Фалько носит титул маркиза де Кубаса и занимается цифровым маркетингом. Пара встречалась четыре года, прежде, чем решила сочетаться браком.

На свадьбе невеста была в платье от бренда Pronovias и фамильной тиаре, а церемонию провели в замке Мирабель, который несколько столетий принадлежит семье жениха.

Свадьба маркиза де Кубас Альваро Фалько и Изабель Жюно

Свадебный ужин для счастливых молодоженов готовили братья Сандовал, обладатели двух звезд Мишлен. И меню, состоявшее из 20 блюд, включало в себя традиционные испанские блюда: дикого средиземноморского морского окуня, запеченного поросенка и лимонный пирог с шоколадом и фундуком.