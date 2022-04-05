Світська дама та маркіз. В Іспанії відбулося "найочікуваніше весілля року"

Одружився маркіз де Кубас Альваро Фалько, а його обраницею стала Ізабель Жюно, дочка колишнього чоловіка принцеси Монако

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В Іспанії цими вихідними відбулося "найочікуваніше весілля року", як його вже прозвали місцеві журналісти. Шлюбом поєднувалися представники місцевої золотої молоді – маркіз Куби Альваро Франко та модель і дієтологиня Ізабель Жюно, чий батько, банкір Філіп Жюно, був чоловіком легковажної принцеси Монако Кароліни. Про це пише Daily Mail.

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На весілля зібралися представники іспанської аристократії та селебріті. Була Марта Ортега, голова компанії Inditex, якій належить Zara. Загалом на скромному весільному урочистості "для своїх" було понад 250 гостей.

30-річна Ізабель Жюно — дочка французького банкіра Філіпа Жюно, який кілька років був чоловіком монакської принцеси Кароліни. Її дід, Мішель Жюно, був заступником мера Парижа та працював із президентом США Джоном Ф. Кеннеді. Предком Ізабель є генерал Жюно, який служив із Наполеоном. Його ім'я висічене на Тріумфальній арці в Парижі. Сама Ізабель народилася в Нью-Йорку, потім навчалася у Швейцарії та знає чотири мови, включаючи данську, адже її мати – відома модель Ніна Вендельбо-Ларсен. Ізабель – дієтологиня та модель.

А 38-річний Альваро Фалько носить титул маркіза де Кубаса та займається цифровим маркетингом. Пара зустрічалася чотири роки, перш ніж вирішила одружитися.

На весіллі наречена була в сукні від бренду Pronovias і родинній тіарі, а церемонію провели в замку Мірабель, який кілька століть належить сім'ї нареченого.

[ + – ] Весілля маркіза де Кубас Альваро Фалько й Ізабель Жюно

Весільну вечерю для щасливих молодят готували брати Сандовал, володарі двох зірок Мішлен. І меню, яке складалося з 20 страв, включало традиційні іспанські страви: дикого середземноморського морського окуня, запечене порося та лимонний пиріг із шоколадом і фундуком.