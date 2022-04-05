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Таможня Финляндии арестовала картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи

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картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
Фото: "Известия"

Речь идет о картинах и скульптурах, которые экспонировались в Милане и Париже

В минувшие выходные на финском пограничном пункте Ваалимаа были задержаны грузовики с грузом, который, как утверждают российские издания, содержат произведения искусства из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Сами Ракшит, директор Департамента таможенного контроля, не подтвердил и не опроверг это утверждение, пишет финское издание Ilta-Sanomat.

Российские "Известия" сообщают, ссылаясь на неких инсайдеров и брата одного из водителей фургонов, что речь идет о работах Мане, Родена, Писсарро, Ван Гога, Малевича, Матисса, Репина, Коровина, Серова и других.

картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
Предположительно, задержанный в Финляндии фургон
Фото: Соцсети

"Это действительно правда. Попросили сесть в машину и отправиться назад, в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом. Две машины компаний "Хепри", которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту", — заявил источник "Известий".

Родственник застрявшего на границе в Финляндии водителя по фамилии Огурцов рассказал, что картины были доставлены из Франции самолетом. Его брат довез картины только до финской границы в Ваалимаа, где пограничники его и задержали.

Финская сторона подтверждает, что были задержаны три груза, но не уточняют, что именно было в грузовиках. И нет уверенности в том, что были конфискованы художественные ценности, принадлежащие России.

В Италии действительно экспонировались некоторые произведения искусства из Эрмитажа, однако в начале марта директор Эрмитажа Михаил Пиотровский потребовал итальянские музеи вернуть взятые ими на время работы. Речь идет о 23 работах из четырех российских музеев. Доменико Пираина, директор Палаццо Реале, говорил, что произведения искусства отправятся домой.

В любом случае картины, предоставленные в аренду в Галерее д'Италия, уехали домой после выставки 27 марта. Самое известное из позаимствованных произведений искусства – это скульптура Антонио Кановы "Психея, возрожденная поцелуем Купидона", полотно Тициана "Молодая женщина в шляпе с перьями" и ​​работа Пабло Пикассо "Молодая женщина". Возвращение этих работ, которые экспонировались в Риме, было отложено, и неизвестно, отправлены ли работы обратно в Россию.

картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
Фото: Соцсети
картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
Фото: Соцсети
картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
Фото: Соцсети
картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация
картины эрмитаж, третьяковская галерея, финляндия, конфискация

Помимо Италии, российские произведения искусства, известные, как Коллекция Морозова, были предоставлены во временное пользование Фонду Louis Vuitton во Франции. В Фонде уже заявили, что выставка закрылась только 3 апреля и где сейчас находятся картины – они не знают.

Произведения, заимствованные из России, также были выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но лондонский музей не получил просьбы о возврате произведений искусства, взятых взаймы.

В то же время, РФ вернула в Испанию позаимствованные для выставок картины и доспехи. Этот груз следовал домой через Финляндию, Германию и Францию.

А что касается таинственного груза, застрявшего в Ваалимаа, начато предварительное расследование в связи с подозрением в серьезном нарушении нормативных правовых актов.