Таможня Финляндии арестовала картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи

Речь идет о картинах и скульптурах, которые экспонировались в Милане и Париже

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В минувшие выходные на финском пограничном пункте Ваалимаа были задержаны грузовики с грузом, который, как утверждают российские издания, содержат произведения искусства из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Сами Ракшит, директор Департамента таможенного контроля, не подтвердил и не опроверг это утверждение, пишет финское издание Ilta-Sanomat.

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Российские "Известия" сообщают, ссылаясь на неких инсайдеров и брата одного из водителей фургонов, что речь идет о работах Мане, Родена, Писсарро, Ван Гога, Малевича, Матисса, Репина, Коровина, Серова и других.

[ + – ] Предположительно, задержанный в Финляндии фургон Фото: Соцсети

"Это действительно правда. Попросили сесть в машину и отправиться назад, в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом. Две машины компаний "Хепри", которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту", — заявил источник "Известий".

Родственник застрявшего на границе в Финляндии водителя по фамилии Огурцов рассказал, что картины были доставлены из Франции самолетом. Его брат довез картины только до финской границы в Ваалимаа, где пограничники его и задержали.

Финская сторона подтверждает, что были задержаны три груза, но не уточняют, что именно было в грузовиках. И нет уверенности в том, что были конфискованы художественные ценности, принадлежащие России.

В Италии действительно экспонировались некоторые произведения искусства из Эрмитажа, однако в начале марта директор Эрмитажа Михаил Пиотровский потребовал итальянские музеи вернуть взятые ими на время работы. Речь идет о 23 работах из четырех российских музеев. Доменико Пираина, директор Палаццо Реале, говорил, что произведения искусства отправятся домой.

В любом случае картины, предоставленные в аренду в Галерее д'Италия, уехали домой после выставки 27 марта. Самое известное из позаимствованных произведений искусства – это скульптура Антонио Кановы "Психея, возрожденная поцелуем Купидона", полотно Тициана "Молодая женщина в шляпе с перьями" и ​​работа Пабло Пикассо "Молодая женщина". Возвращение этих работ, которые экспонировались в Риме, было отложено, и неизвестно, отправлены ли работы обратно в Россию.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Помимо Италии, российские произведения искусства, известные, как Коллекция Морозова, были предоставлены во временное пользование Фонду Louis Vuitton во Франции. В Фонде уже заявили, что выставка закрылась только 3 апреля и где сейчас находятся картины – они не знают.

Произведения, заимствованные из России, также были выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но лондонский музей не получил просьбы о возврате произведений искусства, взятых взаймы.

В то же время, РФ вернула в Испанию позаимствованные для выставок картины и доспехи. Этот груз следовал домой через Финляндию, Германию и Францию.

А что касается таинственного груза, застрявшего в Ваалимаа, начато предварительное расследование в связи с подозрением в серьезном нарушении нормативных правовых актов.