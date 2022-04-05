Митниця Фінляндії заарештувала картини з Ермітажу та Третьяковської галереї

Ідеться про картини та скульптури, які експонувалися в Мілані та Парижі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Минулими вихідними на фінському прикордонному пункті Ваалімаа були затримані вантажівки з вантажем, який, як стверджують російські видання, містять витвори мистецтва з Ермітажу та Третьяковської галереї. Самі Ракшіт, директор Департаменту митного контролю, не підтвердив та не спростував це твердження, пише фінське видання Ilta-Sanomat.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російські "Известия" повідомляють, посилаючись на деяких інсайдерів і брата одного з водіїв фургонів, що йдеться про роботи Мане, Родена, Пісарро, Ван Гога, Малевича, Матісса, Рєпіна, Коровіна, Сєрова й інших.

[ + – ] Імовірно, затриманий у Фінляндії фургон Фото: Соцсети

"Це реально правда. Попросили сісти в машину та вирушити назад, до міста Гельсінкі. Зараз мій брат перебуває на допиті в компетентних органах. Вони мотивують це тим, що незаконно вивозяться витвори мистецтва, на які накладено арешт Євросоюзом. Дві машини компаній "Хепрі", які обслуговують наш ленінградський Ермітаж, і одна машина компанії, у якій працює мій брат".

Родич водія на прізвище Огурцов, який застряг на кордоні у Фінляндії, розповів, що картини були доставлені з Франції літаком. Його брат довіз картини лише до фінського кордону до Ваалімаа, де його прикордонники й затримали.

Фінська сторона підтверджує, що було затримано три вантажі, але не уточнюють, що саме було у вантажівках. І немає впевненості в тому, що конфісковано художні цінності, які належать Росії.

В Італії справді експонувалися деякі витвори мистецтва з Ермітажу, проте на початку березня директор Ермітажу Михайло Піотровський вимагав у італійських музеїв повернути взяті ними на час роботи. Йдеться про 23 роботи з чотирьох російських музеїв. Доменіко Піраїна, директор Палаццо Реалі, говорив, що витвори мистецтва вирушать додому.

У будь-якому випадку картини, надані в оренду в Галереї д'Італія, виїхали додому після виставки 27 березня. Найвідоміше із запозичених творів мистецтва – це скульптура Антоніо Канови "Психея, відроджена поцілунком Купідона", полотно Тиціана "Молода жінка в капелюсі з пір'ям" та робота Пабло Пікассо "Молода жінка". Повернення цих робіт, які експонувалися в Римі, було відкладено, і невідомо, чи відправлені роботи назад у Росію.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Крім Італії, російські твори мистецтва, відомі як Колекція Морозова, були надані в тимчасове користування Фонду Louis Vuitton у Франції. У Фонді вже заявили, що виставка закрилася тільки 3 квітня і де зараз перебувають картини – вони не знають.

Твори, запозичені з Росії, також були виставлені в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, але лондонський музей не отримав прохання про повернення творів мистецтва, взятих у борг.

Тоді ж РФ повернула в Іспанію запозичені для виставок картини й обладунки. Цей вантаж прямував додому через Фінляндію, Німеччину та Францію.

А щодо таємничого вантажу, що застряг у Ваалімаа, розпочато попереднє розслідування у зв'язку з підозрою в серйозному порушенні нормативних правових актів.