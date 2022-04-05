Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев

Судья проектов "Мастер Шеф" находился в Польше, откуда прибыл из Колумбии

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Известный шеф-повар, ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев. Об этом написал в соцсетях и признался, что сделал это, чтобы быть вместе с украинцами.

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Эктор Хименес-Браво, который прославился благодаря многочисленным кулинарным шоу на украинском телевидении, сообщил, что вернулся в Киев из Польши, где он оказался после того, как вторжение ВС РФ застало его в Колумбии откуда он родом. Напомним, в прошлом году Эктор получил украинское гражданство.

После волны критики он пояснил, что давно планировал отпуск и, как и весь мир, не мог представить, что начнется война.

"Я вернусь очень скоро домой в Украину. Это не побег, а мой отпуск, на котором сошлись события — в ноябре я о них и не подозревал. ​​Уверен, мы все это переживем. Уверен, любовь сильнее. Уверен, мы сильнее. Слава Україні! Героям Слава!", — писал Эктор.

После того, как все рейсы из Украины и в Украину были отменены, шеф-повару удалось добраться только до Польши, где он остался на некоторое время, чтобы помогать украинцам.

"Пока я был в Польше, наша команда приготовила более 125 000 порций для армии, полиции, ТРО и нуждающихся. Я в то время работал в украинском доме, провел детский кулинарный мастер-класс, закупил тепловизоры и готовил благотворительный ужин для польских элит в Варшаве", — рассказал Эктор.

"Но я не смог быть так далеко, когда страдает вся Украина. Я должен быть с вами, украинцы. Я там, где должен быть. Я в Киеве", — написал он и добавил, что гордится украинцами, за которыми сейчас "прячется весь мир". Он также опубликовал снимок из волонтерского центра, которых сейчас немало в Киеве и где он, видимо, нашел применение своим умениям.

[ + – ] Эктор Хименес-Браво в волонтерском центре Фото: Instagram hectorjimenezbravo

"Я горжусь (и буду это повторять еще много раз). Я горжусь, что живу 12 год в Украине. Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир", — признался ресторатор.