Відомий шеф-кухар та ресторатор повернувся в Київ

Суддя проєктів "Майстер Шеф" перебував у Польщі, звідки прибув із Колумбії.

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Відомий шеф-кухар, ресторатор та шоумен Ектор Хіменес-Браво повернувся до Києва. Про це написав у соцмережах та зізнався, що зробив це, щоб бути разом з українцями.

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Ектор Хіменес-Браво, який прославився завдяки численним кулінарним шоу на українському телебаченні, повідомив, що повернувся до Києва з Польщі, де він опинився після того, як вторгнення ЗС РФ застало його в Колумбії, звідки він родом. Нагадаємо, минулого року Ектор отримав українське громадянство.

Після хвилі критики він пояснив, що давно планував відпустку і, як і весь світ, не міг уявити, що розпочнеться війна.

"Я повернуся дуже швидко додому в Україну. Це не втеча, а моя відпустка, на якій зійшлися події — в листопаді я про них і не підозрював. Упевнений, ми все це переживемо. Упевнений, любов сильніша. Впевнений, ми сильніші. Слава Україні! Героям Слава!" — писав Ектор.

Після того, як усі рейси з України та в Україну скасовували, шеф-кухареві вдалося дістатися лише до Польщі, де він залишився на деякий час, щоб допомагати українцям.

"Поки я був у Польщі, наша команда приготувала понад 125 000 порцій для армії, поліції, ТрО та нужденних. Я тоді працював в українському домі, провів дитячий кулінарний майстер-клас, закупив тепловізори та готував благодійну вечерю для польських еліт у Варшаві ", — розповів Ектор.

"Але я не зміг бути так далеко, коли страждає вся Україна. Я маю бути з вами, українці. Я там, де маю бути. Я в Києві", — написав він і додав, що пишається українцями, за якими зараз "ховається весь мир". Він також опублікував світлину з волонтерського центру, яких зараз чимало в Києві й де він, мабуть, знайшов застосування своїм умінням.

[ + – ] Ектор Хіменес-Браво у волонтерському центрі Фото: Instagram hectorjimenezbravo

"Я пишаюся (і повторюватиму це ще багато разів). Я пишаюся, що живу 12 років в Україні. Я пишаюся українцями. За ними зараз ховається весь світ", — зізнався ресторатор.