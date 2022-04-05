Цветные волосы и жуткий макияж. Худшие бьюти-образы церемонии "Грэмми – 2022"

Церемония "Грэмми — 2022" осталась в недавнем прошлом, но модные критики до сих пор обсуждают образы звезд

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

64-я церемония вручения наград "Грэмми" запомнилась многочисленными переносами с даты на дату и тем, что множество звезд решили ее проигнорировать.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Не пришли Ариана Гранде и Дрейк, который даже попросил организаторов его не номинировать. А Канье Уэста попросили не приходить уже сами продюсеры, и все из-за того, что он грозился изувечить Пита Дэвидсона – бойфренда своей бывшей жены Ким Кардашьян, и терроризировал ее саму в соцсетях.

Так что на красной дорожке собрались далеко не все селебрити, которых хотели видеть фанаты. Многие из них оделись соотвественно случаю, выбрав элегантные наряды. Но многие решили, что это тот самый случай, когда можно оторваться по полной программе. И не у всех это вышло хорошо.

Так, певица Спайс выбрала не лучший цвет волос для выхода на красную дорожку. Шевелюра мятного цвета не сочеталась ни с нарядом, ни с макияжем. Впрочем ее коллеги по трио Шэгги и Шон Пол смотрелись отлично.

[ + – ] Мятная шевелюра Спайс

Певица Йола появилась в парике под цвет платья, но необъятный наряд с меховой отделкой уже был назван худшим на красной дорожке, как и ее макияж с прической.

[ + – ] Платье-штора Йолы

Лаверну Кокс раскритиковали за слишком мрачный макияж и в целом неудачный образ, равно, как и за цветные волосы, которые стали слишком популярным трендом, чтобы считать его удачной находкой.

[ + – ] Слишком много лилового от Лаверны Кокс

И досталось даже Билли Айлиш, которая, экспериментируя со своим новым стилем, в прошлом году попробовала платье диснеевской принцессы, а в этот раз отдала предпочтение мрачным черным образам.

[ + – ] Мрачная Билли Айлиш на "Грэмми 2022"

"Грэмми" стала уже второй церемонией после "Оскара", на которой Билли появилась в готическом черном наряде. И мнения критиков разделились – одним авангардный наряд от Rick Owens понравился, другие отметили, что раньше у Билли прослеживался индивидуальный стиль, который теперь и не разглядеть за черными платьями.

[ + – ] Леопардовая Megan Thee Stallion на "Грэмми 2022"

Леопардово-тигриный образ Megan Thee Stallion тоже не всем пришелся по вкусу. Критики заявили, что всего было слишком много: принтов, яркого макияжа, украшений и несоответствующего образу маникюра.