Кольорове волосся і моторошний макіяж. Найгірші б'юті-образи церемонії "Греммі – 2022"

Церемонія "Греммі-2022" залишилася в недавньому минулому, але модні критики досі обговорюють образи зірок

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64-а церемонія вручення нагород "Греммі" запам'яталася численними перенесеннями з дати на дату і тим, що багато зірок вирішили її проігнорувати.

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Не прийшли Аріана Ґранде та Дрейк, який навіть попросив організаторів його не номінувати. А Каньє Веста попросили не приходити вже самі продюсери, і все через те, що він погрожував покалічити Піта Девідсона — бойфренда своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян — і тероризував її саму в соцмережах.

Тож на червоній доріжці зібралися далеко не всі селебріті, яких хотіли бачити фанати. Багато хто з них одягнувся відповідно до нагоди, обравши елегантне вбрання. Але багато хто вирішив, що це той самий випадок, коли можна відірватися на повну. І не у всіх це вийшло добре.

Так, співачка Спайс обрала не найкращий колір волосся для виходу на червону доріжку. Шевелюра м'ятного кольору не поєднувалась ні з нарядом, ні з макіяжем. Втім її колеги Шеггі та Шон Пол виглядали чудово.

[ + – ] М'ятна шевелюра Ней Палм

Співачка Йола з'явилася в перуці під колір сукні, але величезне вбрання з хутряним оздобленням вже назвали найгіршим на червоній доріжці, як і її макіяж із зачіскою.

[ + – ] Сукня-штора Йоли

Лаверну Кокс розкритикували через занадто похмурий макіяж і загалом невдалий образ, так само як і за кольорове волосся, яке стало занадто популярним трендом, щоб вважати його вдалою знахідкою.

[ + – ] Занадто багато лілового від Лаверни Кокс

І дісталося навіть Біллі Айліш, яка, експериментуючи зі своїм новим стилем, минулого року спробувала сукню діснеївської принцеси, а цього разу віддала перевагу похмурим чорним образам.

[ + – ] Похмура Біллі Айліш на "Греммі - 2022"

"Греммі" стала вже другою церемонією після "Оскара", на якій Біллі з'явилася в готичному чорному вбранні. І думки критиків розділилися — одним авангардне вбрання від Rick Owens сподобалося, інші зазначили, що раніше в Біллі простежувався індивідуальний стиль, який тепер і не розгледіти за чорними сукнями.

[ + – ] Леопардова Megan Thee Stallion на "Греммі 2022"

Леопардово-тигровий образ Megan Thee Stallion теж не всім припав до смаку. Критики заявили, що всього було надто багато: принтів, яскравого макіяжу, прикрас та невідповідного образу манікюру.