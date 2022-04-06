Когда косметолог недоступен. 3 способа улучшить кожу лица в домашних условиях

Сейчас, когда регулярные походы в салоны красоты невозможны, и многие привычные марки косметики недоступны – не стоит пренебрегать уходом за собой. Важно найти хорошую альтернативу

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Сейчас в Украине продолжаются военные действия, но даже те, кто находится в относительной безопасности, сталкиваются с ухудшением состояния кожи лица. Причин тому немало: постоянный стресс, отсутствие привычных косметологических процедур, недоступность средств для ухода, или невозможность выспаться из-за воздушных тревог. Остается и "традиционное" ухудшение состояния кожи во время весны, когда сказывается недостаток витаминов и солнечного света.

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Но есть несколько способов, как вернуть себе цветущий вид. Для этого стоит соблюдать несколько простых правил, которые работают всегда, но в силу обстоятельств про них иногда забывают даже те, кто привык следить за собой.

Пейте больше воды. Причем черный, зеленый, красный чаи и кофе не считаются;

Не трогайте лицо руками в течение дня и уберите волосы с лица. Да, на наших руках и локонах хватает бактерий;

Не пересушивайте кожу;

С осторожностью пользуйтесь скрабами, особенно самодельными, они грубоваты;

Используйте губку для умывания;

Используйте кубик льда для тонизирования.

Но есть и три основополагающих правила, которые помогут коже приобрести сияющий вид и о которых Фокус расскажет подробнее.

Правильное питание

Это очевидный, но важный совет. Красота нашей кожи напрямую зависит от рациона. Очень важно включать в него много свежих овощей и фруктов, цельных злаков, мяса и жирной рыбы, а также постараться снизить потребление мучного, жирного, сладкого, острого и пряного. Чрезмерное потребление кофе и черного чая ухудшают цвет лица. Не стоит злоупотреблять и спиртными напитками и курением. В нынешних стрессовых условиях легко забыть об этих правилах, но, оказавшись в безопасности, стоит к ним вернуться. Также стоит снизить употребление соли – она вызывает отечность.

Фото: Getty Images

Также поможет тонизирующий Имбирный чай. Имбирь содержит антиоксиданты, предупреждающие преждевременное увядание кожи, а содержащиеся в нем противовоспалительные компоненты помогают бороться с высыпаниями.

Вам понадобится:

Очищенный и нарезанный имбирь

1 нарезанный лайм или лимон

Свежая, или сушеная мята

6 чашек воды (можно газированной)

Имбирь, нарезанный лайм и мяту залить водой и оставить минимум на 3 часа в холодильнике. Если напиток настоится дольше, он будет вкуснее.

Ежедневное очищение

Ежедневно очищайте кожу даже если вы не наносите макияж. Многие забывают, что в течении дня кожа также загрязняется, а это чревато появлением акне и прыщей. Так что умывайтесь утром и вечером, используя косметическую губку, или щеточку. Используйте мягкие моющие средства, тоники и лосьоны. После умывания стоит тонизировать кожу кубиками льда из настоев ромашки, зверобоя, петрушки или мяты. Они тонизируют кожу, повышают процессы регенерации, сужают поры. А вот скрабы стоит использовать с осторожностью: не чаще двух раз в неделю. После очищения наносите увлажняющий крем утром и питательный вечером.

Фото: Фото: Gettyimages

Маски для лица

Баловать себя масками стоит 1-2 раза в неделю. Еще недавно любую желаемую маску можно было приобрести, но если такой возможности нет, можно обойтись и домашними средствами. Они не окажут мгновенный эффект, но помогут улучшить состояние кожи. Напомним, маски стоит наносить только на очищенную кожу.

Маска из огурца

Половину огурца натрите и смешайте с 1 ч. л. крема. Через 10 мин смойте. Маска увлажняет, питает, отбеливает. Также можно добавить одно сырое яйцо.

Фруктовая маска

Привлекательна доступностью. Натрите на терке любой фрукт и наложите толстым слоем на лицо на 15 мин. Маска насыщает кожу полезными веществами, освежает кожу.

Медовая маска

Подойдет тем, у кого нет аллергии на мед. Для питательной маски понадобятся: 2 столовых ложки овсяных хлопьев; 1 столовая ложка меда; 2 столовые ложки кипятка. Состав необходимо как следует перетереть, чтобы получилась довольно густая однородная масса. Как и любую другую маску, эту наносят на лицо и смывают примерно через полчаса.