Коли косметолог недоступний. 3 способи покращити шкіру обличчя в домашніх умовах

Зараз, коли регулярні походи в салони краси неможливі, і багато звичних марок косметики недоступні — не варто нехтувати доглядом за собою. Важливо знайти хорошу альтернативу

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Наразі в Україні тривають військові дії, але навіть ті, хто перебуває у відносній безпеці, стикаються з погіршенням стану шкіри обличчя. Причин тому чимало: постійний стрес, відсутність звичних косметологічних процедур, недоступність засобів догляду, або неможливість виспатися через повітряні тривоги. Залишається і "традиційне" погіршення стану шкіри в період весни, коли позначається нестача вітамінів та сонячного світла.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Але є кілька способів, як повернути хороший вигляд. Для цього варто дотримуватися кількох простих правил, які працюють завжди, але через обставини про них іноді забувають навіть ті, хто звик стежити за собою.

Пийте більше води. Причому чорний, зелений, червоний чаї та кава не рахуються;

Не чіпайте обличчя руками протягом дня і заберіть волосся з обличчя. Так, на наших руках та локонах вистачає бактерій;

Не пересушуйте шкіру;

Обережно користуйтеся скрабами, особливо саморобними, вони грубуваті;

Використовуйте губку для вмивання;

Використовуйте кубик льоду для тонізування.

Але є і три основні правила, які допоможуть шкірі набути прекрасного вигляду і про які Фокус розповість докладніше.

Правильне харчування

Це очевидна, але важлива порада. Краса нашої шкіри залежить від раціону. Дуже важливо включати в нього багато свіжих овочів та фруктів, цілісних злаків, м'яса та жирної риби, а також постаратися знизити споживання борошняного, жирного, солодкого, гострого та пряного. Надмірне споживання кави та чорного чаю погіршують колір обличчя. Не варто зловживати й спиртними напоями та курінням. У нинішніх стресових умовах легко забути про ці правила, але, опинившись у безпеці, варто повернутися до них. Також варто знизити вживання солі — вона викликає набряклість.

Фото: Getty Images

Також допоможе тонізувальний Імбирний чай. Імбир містить антиоксиданти, що запобігають передчасному в'яненню шкіри, а протизапальні компоненти, що є в ньому, допомагають боротися з висипаннями.

Вам знадобиться:

Очищений та нарізаний імбир

1 нарізаний лайм або лимон

Свіжа, або сушена м'ята

6 чашок води (можна газованої)

Імбир, нарізаний лайм та м'яту залити водою та залишити мінімум на 3 години в холодильнику. Якщо напій настоїться довше, він буде смачнішим.

Щоденне очищення

Щодня очищайте шкіру, навіть якщо ви не наносите макіяж. Багато хто забуває, що протягом дня шкіра також забруднюється, а це загрожує появою акне та прищів. Так що вмивайтеся вранці та ввечері, використовуючи косметичну губку або щіточку. Використовуйте м'які засоби для вмивання, тоніки та лосьйони. Після вмивання варто тонізувати шкіру кубиками льоду з настоїв ромашки, звіробою, петрушки або м'яти. Вони тонізують шкіру, підвищують процеси регенерації, звужують пори. А ось скраби варто використовувати обережно: не частіше за два рази на тиждень. Після очищення наносіть зволожувальний крем вранці та поживний увечері.

Фото: Фото: Gettyimages

Маски для обличчя

Балувати себе масками варто 1-2 рази на тиждень. Ще недавно будь-яку бажану маску можна було придбати, але якщо такої можливості немає, можна обійтись і домашніми засобами. Вони не матимуть миттєвого ефекту, але допоможуть покращити стан шкіри. Нагадаємо, маски варто наносити лише на очищену шкіру.

Маска з огірка

Половину огірка натріть і змішайте з 1 ч. л крему. Через 10 хв змийте. Маска зволожує, живить, відбілює. Також можна додати одне сире яйце.

Фруктова маска

Приваблива доступність. Натріть будь-який фрукт на тертці й накладіть товстим шаром на обличчя на 15 хв. Маска насичує шкіру корисними речовинами, освіжає її.

Медова маска

Підійде тим, хто не має алергії на мед. Для живильної маски знадобляться: 2 столові ложки вівсяних пластівців; 1 столова ложка меду; 2 столові ложки окропу. Склад необхідно добре перетерти, щоб вийшла досить густа однорідна маса. Як і будь-яку іншу маску, цю наносять на обличчя і змивають через пів години.