Врятували древні артефакти: правоохоронці конфіскували колекцію реліквій вартістю десятки тисяч доларів

Іранська влада врятувала стародавні артефакти від незаконного продажу контрабандистами. Серед врятованих реліквій були предмети пов'язані з давніми еламською та парфянською цивілізаціями, зокрема золота маска вартістю $50 000.

Related video

Під час нещодавньої операції проти контрабандистів старожитностей влада Ірану конфіскувала колекцію стародавніх реліквій, зокрема дві золоті маски, яким, як вважають, понад 2000 років. Завдяки скоординованим зусиллям місцевої поліції провінції Бушері ці артефакти, пов'язані з давніми еламською та парфянською цивілізаціями, були вилучені під час спроби контрабандистів продати їх у Ширазі, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерти Департаменту культурної спадщини визначили, що реліквії датуються доахеменідським періодом та пізнім еламським періодом. Серед конфіскованих артефактів — не лише золоті маски, але й різноманітні інші предмети, такі як глиняний посуд, статуетки та церемоніальна чаша. Есмаїл Саджаді-Манеш, начальник поліції провінції, пояснив, що операція стала результатом тривалого моніторингу, який привів до арешту контрабандистів у порту Ганавех.

Іранська влада врятувала стародавні артефакти від незаконного продажу контрабандистами Фото: Mehr News Agency

Одним із найцінніших артефактів, знайдених під час операції, є золота маска, якій, за оцінками, понад 2000 років. Як повідомляється, на момент незаконної оборудки маска була продана за мільярди томанів (що еквівалентно приблизно 50 000 доларів США). Вважається, що цей предмет, як і багато інших з еламського періоду, використовували в поховальних ритуалах.

Такі маски, як правило, створювалися зі складним дизайном, зображуючи людське обличчя і відіграючи важливу роль у релігійних церемоніях. Майстерність виготовлення цих реліквій дає цінне уявлення про еламську цивілізацію, зокрема про їхні духовні та соціальні практики.

Важливо

Тринадцятеро в одному саркофазі: у Туреччині знайшли незвичайне поховання гладіатора (фото)

Віднайдені артефакти повернули до Бушера, де вони пройдуть подальше дослідження. Саджаді-Манеш наголосив на культурній важливості таких реліквій, зазначивши, що вони необхідні для розуміння спадщини Ірану.

Раніше Фокус писав про артефакти древньої культури Кастро. Цей народ жив на Піренейському півострові та досягнув високого рівня розвитку.

Також ми розповідали про рідкісну золоту монету, знайдену у Болгарії. Вчені вважають, що на ній зображено візантійського імператора.