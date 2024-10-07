Спасли древние артефакты: правоохранители конфисковали коллекцию реликвий стоимостью десятки тысяч долларов

Иранские власти спасли древние артефакты от незаконной продажи контрабандистами. Среди спасенных реликвий были предметы связанные с древними эламской и парфянской цивилизациями, в частности золотая маска стоимостью $50 000.

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Во время недавней операции против контрабандистов древностей власти Ирана конфисковали коллекцию древних реликвий, в частности две золотые маски, которым, как полагают, более 2000 лет. Благодаря скоординированным усилиям местной полиции провинции Бушери эти артефакты, связанные с древними эламской и парфянской цивилизациями, были изъяты при попытке контрабандистов продать их в Ширазе, пишет Arkeonews.

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Эксперты Департамента культурного наследия определили, что реликвии датируются доахеменидским периодом и поздним эламским периодом. Среди конфискованных артефактов — не только золотые маски, но и различные другие предметы, такие как глиняная посуда, статуэтки и церемониальная чаша. Эсмаил Саджади-Манеш, начальник полиции провинции, пояснил, что операция стала результатом длительного мониторинга, который привел к аресту контрабандистов в порту Ганавех.

Иранские власти спасли древние артефакты от незаконной продажи контрабандистами Фото: Mehr News Agency

Одним из самых ценных артефактов, найденных во время операции, является золотая маска, которой, по оценкам, более 2000 лет. Как сообщается, на момент незаконной сделки маска была продана за миллиарды томанов (что эквивалентно примерно 50 000 долларов США). Считается, что этот предмет, как и многие другие из эламского периода, использовали в погребальных ритуалах.

Такие маски, как правило, создавались со сложным дизайном, изображая человеческое лицо и играя важную роль в религиозных церемониях. Мастерство изготовления этих реликвий дает ценное представление об эламской цивилизации, в частности об их духовных и социальных практиках.

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Найденные артефакты вернули в Бушер, где они пройдут дальнейшее исследование. Саджади-Манеш отметил культурную важность таких реликвий, отметив, что они необходимы для понимания наследия Ирана.

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