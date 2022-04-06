Автора эссе "Как убить вашего мужа" обвинили в убийстве супруга

Нэнси Крэмптон-Брофи овдовела в 2018 году и получила страховку за жизнь супруга в $1,4 млн. У полиции появились ряд веских доказательств того, что убийство супруга она могла осуществить лично.

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71-летняя автор романов из Портленда (США) Нэнси Крэмптон-Брофи оказалась на скамье подсудимых, как правоохранители заподозрили ее в убийстве супруга, 63-летнего шеф-повара Дэниела Брофи, с которым та прожила в браке 27 лет, сообщает National Post.

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По версии следствия, женщина, написавшая эссе "Как убить вашего мужа", сделала это, чтобы получить страховку в $1,4 млн, поскольку благоверный застраховал свою жизнь.

Прокуратура утверждает, что Нэнси Крэмптон-Брофи застрелила мужчину, тело которого на кухне Орегонского кулинарного института нашел коллега покойного в июне 2018 года. Дэниел преподавал там и был убит выстрелами в грудь и спину во время подготовки к паре.

[ + – ] Нэнси Крэмптон-Брофи Фото: Скриншот

Вдова Брофи сообщила следователям, что во время убийства находилась в своем доме. Однако полиция выяснила, что женщина была недалеко от места преступления. Дорожные камеры зафиксировали минивэн Крэмптон-Брофи, подъехавший к Орегонскому кулинарному институту и ​​уехавший незадолго до того, как были произведены смертельные выстрелы. Подозреваемую арестовали в сентябре 2018 года. Никаких других подозреваемых следствие больше не нашло.

Когда-то очень продуктивная Крэмптон-Брофи писала книги об отношениях, и в романе "Неправильный полицейский" она рассказала о женщине, которая "каждый день замужества фантазировала об убийстве" своего мужа. Героиня пыталась сбежать от жестокого супруга, инсценировав свою смерть. В эссе "Как убить своего мужа" Нэнси поведала о том, как избежать наказания за преступление.

В ноябре 2011 года писательница опубликовала пост в блоге See Jane Publish, где описала пять основных мотивов и ряд орудий убийства, которые она бы выбрала, если бы ее персонаж должен был убить мужа в любовном романе. Автор посоветовала не нанимать киллера для выполнения грязной работы, поскольку тот обязательно сдаст заказчика полиции, а также не использовать в этих целях любовников, назвав это "нехорошей идеей". Также она не рекомендовала использовать яд, потому что его можно отследить.

Эти эссе и публикации и натолкнули следователей на мысль, что американка могла спокойно сама организовать убийство. Однако Нэнси все опровергает.

[ + – ] Нэнси Крэмптон-Брофи с мужем Дэниелом Фото: people.com

"Как автор романтического саспенса я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. Легче желать людям смерти, чем убить их на самом деле. Но что я знаю об убийстве, так это то, что оно есть в каждом из нас, если зайти достаточно далеко", – пояснила на суде американка.

В свою очередь судья Кристофер Рамрас заявил, что эссе будет исключено из числа доказательств возможной причастности подозреваемой к убийству:

"Любая минимальная доказательная ценность статьи, написанной так давно, существенно перевешивается опасностью несправедливого предубеждения и путаницы в вопросах".

Ранее Крэмптон-Брофи запросила письмо из полиции, в котором говорилось, что она не подозревается в убийстве своего мужа, чтобы получить иск по страхованию жизни в размере $40 тыс. Судебные документы показывают, что следователи позже узнали, что полис фактически выплатил $1,4 млн.

[ + – ] Судебный процесс над Крэмптон-Брофи

Ведущий адвокат защиты Лиза Максфилд считает утверждение о том, что автором двигала жадность, "чистым вымыслом". Она сказала, что имя Крэмптон-Брофи не было указано в документах на их семейный дом, и она не могла пойти работать, продавая полисы Medicare, потому что была слишком убита горем.

Каков будет вердикт суда по этому делу, начавшегося 4 апреля, станет известно через семь недель.