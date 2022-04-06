Авторку есе "Як убити вашого чоловіка" звинуватили в убивстві чоловіка

Ненсі Кремптон-Брофі овдовіла в 2018 році й отримала страхування за життя чоловіка $1,4 млн. У поліції з'явилася низка вагомих доказів того, що вбивство чоловіка вона могла здійснити особисто.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

71-річна авторка романів із Портленда (США) Ненсі Кремптон-Брофі опинилася на лаві підсудних, як правоохоронці запідозрили її у вбивстві чоловіка, 63-річного шеф-кухаря Деніела Брофі, з яким та прожила у шлюбі 27 років, повідомляє National Post.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За версією слідства, жінка, яка написала есе "Як убити вашого чоловіка", зробила це, щоб отримати страхування $1,4 млн, оскільки благовірний застрахував своє життя.

Прокуратура стверджує, що Ненсі Кремптон-Брофі застрелила чоловіка, тіло якого у кухні Орегонського кулінарного інституту знайшов колега покійного в червні 2018 року. Деніел викладав там і був убитий пострілами в груди та спину під час підготовки до пари.

[ + – ] Ненсі Кремптон-Брофі Фото: Скриншот

Вдова Брофі повідомила слідчих, що під час вбивства була у своєму будинку. Проте поліція з'ясувала, що жінка була неподалік місця злочину. Дорожні камери зафіксували мінівен Кремптон-Брофі, який під'їхав до Орегонського кулінарного інституту і виїхав незадовго до того, як було зроблено смертельні постріли. Підозрювану заарештували у вересні 2018 року. Жодних інших підозрюваних слідство більше не знайшло.

Колись дуже продуктивна Кремптон-Брофі писала книги про стосунки, і в романі "Неправильний поліцейський" вона розповіла про жінку, яка "щодня заміжжя фантазувала про вбивство" свого чоловіка. Героїня намагалася втекти від жорстокого чоловіка, інсценувавши свою смерть. В есе "Як убити свого чоловіка" Ненсі розповіла про те, як уникнути покарання за злочин.

У листопаді 2011 року письменниця опублікувала допис у блозі See Jane Publish, де описала п'ять основних мотивів і низку знарядь убивства, які вона б обрала, якби її персонаж мав би вбити чоловіка в любовному романі. Авторка порадила не наймати кілера для виконання брудної роботи, оскільки той обов'язково здасть замовника поліції, а також не використовувати з цією метою коханців, назвавши це "нехорошою ідеєю". Також вона не рекомендувала використовувати отруту, тому що її можна відстежити.

Ці есе та публікації наштовхнули слідчих на думку, що американка могла спокійно сама організувати вбивство. Проте Ненсі все заперечує.

[ + – ] Ненсі Кремптон-Брофі з чоловіком Деніелом Фото: people.com

"Як авторка романтичного саспенсу я проводжу багато часу, думаючи про вбивство й, отже, про поліцейські процедури. Зрештою, якщо вбивство повинне звільнити мене, я точно не хочу проводити час у в'язниці. Легше бажати людям смерті, ніж убити їх насправді. Але що я знаю про вбивство, так це те, що воно є в кожному з нас, якщо зайти досить далеко", — пояснила на суді американка.

Водночас суддя Крістофер Рамрас заявив, що есе буде вилучене з доказів можливої причетності підозрюваної до вбивства:

"Будь-яка мінімальна доказова цінність статті, написаної так давно, суттєво переважується небезпекою несправедливого упередження та плутанини у питаннях".

Раніше Кремптон-Брофі запросила листа з поліції, в якому йшлося, що вона не підозрюється у вбивстві свого чоловіка, щоб отримати позов зі страхування життя в розмірі $40 тис. Судові документи показують, що слідчі пізніше дізналися, що поліс фактично виплатив $1,4 млн.

[ + – ] Судовий процес над Кремптон-Брофі

Провідний адвокат захисту Ліза Максфілд вважає твердження про те, що авторкою рухала жадібність, "чистим вимислом". Вона сказала, що ім'я Кремптон-Брофі не було вказано в документах на свій сімейний будинок, і вона не могла піти працювати, продаючи поліси Medicare, тому що була занадто вбита горем.

Яким буде вердикт суду у цій справі, що розпочався 4 квітня, стане відомо через сім тижнів.