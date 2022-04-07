Позитивный астро-прогноз. Что ждет Украину 12 апреля 2022 года

12 апреля произойдет соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы, что случалось последний раз в 1856 году

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Происходящее в Украине анализируют военные аналитики, политики и астрологи. Последние изучили расположение планет и прогнозируют позитивные изменения. Так, влиятельный астролог Анжела Перл прогнозирует глобальные и позитивные изменения.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

12 апреля 2022 года (символично в день космонавтики) произойдет соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. Прошлый и единственный раз такое соединение было в 1856 году.

Тогда, 30 марта 1856 был подписан Парижский мирный договор. Он ознаменовал окончание Крымской войны. Также в этом году родились Никола Тесла и Зигмунд Фрейд, люди которые произвели революцию в своих сферах деятельности.

Астрологи усматривают в этом знак того, что значение нефти и газа уже не будет настолько важным, как раньше – стоит ждать развития электромобилей и курса на экологичность.

По словам астролога, когда соединяются планеты Юпитер и Нептун, отвечающие за мир, это несет позитивный заряд. Так было в 1919-м, когда завершилась Первая мировая война, в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война. Такое же соединение будет 12 апреля, подкрепленное знаком Рыб — покровителе благотворительности.

[ + – ] Прогноз от Анжелы Перл

"Уже в апреле будет понятно, что война не может продолжаться, и победа будет за Украиной. Украина просто не может не победить при таком расположении планет. Это во всех гороскопах и на всех картах видно", — отмечала астролог ранее.

Нептун и Юпитер в связке повествуют о торжестве врожденной мудрости, сильной интуиции и проницательности Этот аспект будет способствовать усилению религиозной составляющей в жизни каждого человека, многие люди могут в корне поменять свои взгляды в это время.

Это соединение, по мнению астрологов, позитивно отразится на творческих людях. Отличным знаком будет это соединение для медицины. Это значит, что возможно в это время будет введено в обиход некое лекарство, которое будет широко востребовано во всем мире и вызовет настоящую революцию в фармацевтике.

Но не стоит забывать, что Нептун – это планета иллюзий, сопротивляться которым смогут единицы. Это коллективная планета и влияет она на массовое сознание. Главная истина будет скрыта в деталях. Особенно осторожны должны быть люди, наделенные властью, так как в это время в мире будет разгул интриг, предательств, шпионажа, странных смертей и хаоса. Так как Нептун еще и планета воды, то в 2022 году стоит ожидать наводнений.

Юпитер считается планетой большого счастья, он расширяет и увеличивает все, с чем сталкивается. Такой тандем с Нептуном поднимает вопросы милосердия, веры, религии, дает людям любовь.

Соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах может иметь двоякое проявление. Рыбы – знак помощи, гуманизма, поэтому это может означать, как реализацию крупных социальных и благотворительных программ, так и увеличение количества людей, которые нуждаются в помощи.

Рыбы – это последний знак Зодиака, знак распада, потерь, прощания, эмиграции. Сейчас на наших глазах рушится привычный мир, но позже Юпитер войдет в знак Овна, что прогнозирует начало чего-то нового: восстановление после потерь и возрождение.

5 апреля происходила планетарная война Марса и Сатурна. Они расходятся сегодня, 7 апреля, что прогнозирует определенное облегчение ситуации. Но не стоит расслабляться – она все еще остается напряженной, ведь война все еще не закончена. Противостоять этому можно, сохраняя спокойствие и способность здраво анализировать ситуацию.

Очередным опасным моментом станет коридор затемнений, который состоится с 30 апреля по 16 мая. Он омрачает разум, и часто принимаются неправильные решения. Но, сохраняя самообладание, этот кризис можно и нужно преодолеть.