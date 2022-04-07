Позитивний астропрогноз. Що чекає на Україну 12 квітня 2022 року

12 квітня відбудеться поєднання Юпітера та Нептуна в знаку Риби, що траплялося останній раз у 1856 році.

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Те, що відбувається в Україні, аналізують військові аналітики, політики й астрологи. Останні вивчили розташування планет і прогнозують позитивні зміни. Так, впливова астрологиня Анжела Перл прогнозує глобальні та позитивні зміни.

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12 квітня 2022 року (символічно в день космонавтики) відбудеться поєднання Юпітера та Нептуна в знаку Риби. Минулого та єдиного разу таке поєднання було в 1856 році.

Тоді 30 березня 1856 року було підписано Паризький мирний договір. Він ознаменував закінчення Кримської війни. Також цього року народилися Нікола Тесла та Зигмунд Фрейд, люди, які зробили революцію у своїх сферах діяльності.

Астрологи вбачають у цьому знак того, що значення нафти та газу вже не буде настільки важливим, як раніше – варто чекати на розвиток електромобілів і курсу на екологічність.

За словами астрологині, коли поєднуються планети Юпітер і Нептун, які відповідають за мир, це несе позитивний заряд. Так було 1919-го, коли завершилася Перша світова війна, 1945 року, коли закінчилася Друга світова війна. Таке саме поєднання буде 12 квітня, підкріплене знаком Риб — покровителя благодійності.

[ + – ] Прогноз від Анжели Перл

"Уже у квітні буде зрозуміло, що війна не може продовжуватися, і перемога буде за Україною. Україна просто не може не перемогти за такого розташування планет. Це в усіх гороскопах і на всіх картах видно", — зазначала астрологиня раніше.

Нептун і Юпітер у зв'язці говорять про торжество вродженої мудрості, сильну інтуїцію та проникливість Цей аспект сприятиме посиленню релігійної складової в житті кожної людини, багато людей можуть докорінно змінити свої погляди в цей час.

Це поєднання, на думку астрологів, позитивно вплине на творчих людей. Відмінним знаком буде ця сполука для медицини. Це означає, що можливо в цей час буде введено в ужиток якісь ліки, які будуть широко затребувані в усьому світі та викличе справжню революцію у фармацевтиці.

Але не варто забувати, що Нептун – це планета ілюзій, чинити опір яким зможуть одиниці. Це колективна планета, і вона впливає на масову свідомість. Головна істина буде прихована в деталях. Особливо обережні мають бути люди, наділені владою, оскільки в цей час у світі буде розгул інтриг, зрад, шпигунства, дивних смертей і хаосу. Оскільки Нептун ще й планета води, то у 2022 варто очікувати повеней.

Юпітер вважається планетою великого щастя, він розширює та збільшує все, з чим стикається. Такий тандем із Нептуном порушує питання милосердя, віри, релігії, дає людям любов.

Поєднання Юпітера та Нептуна в Рибах може мати двоякий прояв. Риби – знак допомоги, гуманізму, тому це може означати як реалізацію великих соціальних і благодійних програм, так і збільшення кількості людей, які потребують допомоги.

Риби – це останній знак зодіаку, знак розпаду, втрат, прощання, еміграції. Зараз на наших очах валиться звичний світ, але пізніше Юпітер увійде на знак Овна, що прогнозує початок чогось нового: відновлення після втрат і відродження.

5 квітня відбувалася планетарна війна Марса та Сатурна. Вони розходяться сьогодні, 7 квітня, що прогнозує певне полегшення ситуації. Але не варто розслаблятися — вона все ще залишається напруженою, адже війна все ще не закінчена. Протистояти цьому можна, зберігаючи спокій і здатність тверезо аналізувати ситуацію.

Черговим небезпечним моментом стане коридор затемнень, що відбудеться з 30 квітня до 16 травня. Він затьмарює розум, і часто приймаються неправильні рішення. Але, зберігаючи самовладання, цю кризу можна подолати.