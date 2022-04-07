Певица Валерия запускает собственную соцсеть

Певица утверждает, что в Musicgram "каждый сможет дать волю своему творчеству, реализовать свой потенциал, независимо от региона проживания, социального статуса или финансовых возможностей".

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53-летняя российская певица Валерия, известная своей поддержкой путинского режима, заявила о том, что вскоре вместе со своей командой запускает "новую творческую социальную сеть" под названием Musicgram. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

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По ее словам, благодаря этому проекту "каждый сможет дать волю своему творчеству, реализовать свой потенциал, независимо от региона проживания, социального статуса или финансовых возможностей".

"У нас большая многонациональная страна, я за долгие годы в профессии объездила всю Россию, и могу с гордостью сказать, что абсолютно в каждом регионе, в каждом городе — есть огромное количество талантливых музыкантов, артистов, композиторов, поэтов, блогеров, хореографов. Все эти люди и есть наше национальное достояние. Талантливым людям нужно помогать, поэтому отличительной особенностью нашей платформы является, прежде всего, ее полезность. И я очень надеюсь, что с помощью нашей новой социальной сети Musicgram отечественная сфера развлечений выйдет на абсолютно новый уровень!", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

В комментариях многие поддержали инициативу, однако были и те, кто напомнил Валерии о войне в Украине, а также высмеял название социальной сети, которое созвучно с американским сервисом Musicgram.

[ + – ] Новая соцсеть заработает уже скоро Фото: @prigozhin_iosif

"Было бы похвально, если бы вы так все дружно попытались остановить войну, забрали свои войска с территории Украины, для начала, а потом уже песни пели…", "Хочется надеяться что это ваша идея, а не опять какой то западный аналог, и вправду название можно было русское придумать, даже на этом этапе не напряглись ни разу", "А про войну с Украиной там писать можно будет?", "Ага, запускайте, люди умирают от вашего президента, а у вас праздники, жесть", – пишут под публикацией.

Недавно Дрезденский оперный бал, где должна была выступать Валерия, отменил ее выход, поскольку музыканты Дрезденского оркестра отказались выходить на одну сцену вместе с русскими артистами. Кроме Валерии, там должны были выступать балерина Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин.

В 2014 году Валерия подписала открытое письмо в поддержку политики Владимира Путина после оккупации Крыма, а в 2018-м выступила на открытии Керченского моста. Однако после начала боевых действий в Украине 24 февраля во время концерта в Самарском академическом театре оперы и балета она исполнила песню популярной украинской группы Вопли Видоплясова "Любовь" в поддержку друзей из Украины.