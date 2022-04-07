Співачка Валерія запускає власну соцмережу

Співачка стверджує, що в Musicgram "кожен зможе дати волю своїй творчості, реалізувати свій потенціал, незалежно від регіону проживання, соціального статусу чи фінансових можливостей".

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53-річна російська співачка Валерія, відома своєю підтримкою путінського режиму, заявила, що незабаром разом зі своєю командою запускає "нову творчу соціальну мережу" під назвою Musicgram. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram.

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За її словами, завдяки цьому проєкту "кожен зможе дати волю своїй творчості, реалізувати свій потенціал незалежно від регіону проживання, соціального статусу чи фінансових можливостей".

"У нас велика багатонаціональна країна, я за довгі роки у професії об'їздила всю Росію, і можу з гордістю сказати, що абсолютно в кожному регіоні, у кожному місті є величезна кількість талановитих музикантів, артистів, композиторів, поетів, блогерів, хореографів. Усі ці люди і є нашим національним надбанням. Талановитим людям треба допомагати, тому характерною особливістю нашої платформи є, перш за все, її корисність. І я дуже сподіваюся, що за допомогою нашої нової соціальної мережі Musicgram вітчизняна сфера розваг вийде на абсолютно новий рівень!" — йдеться у публікації.

Фото: Скриншот

У коментарях багато хто підтримав ініціативу, однак були й ті, хто нагадав Валерії про війну в Україні, а також висміяв назву соціальної мережі, яка співзвучна з американським сервісом Musicgram.

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"Було б похвально, якби ви так усі дружно спробували зупинити війну, забрали свої війська з території України, для початку, а потім уже пісні співали…", "Хочеться сподіватися, що це ваша ідея, а не знову якийсь західний аналог, і справді, назву можна було російську вигадати, навіть на цьому етапі не напружилися жодного разу", "А про війну з Україною там писати можна буде?", "Ага, запускайте, люди помирають від вашого президента, а у вас свята, жесть", — пишуть під публікацією.

Нещодавно Дрезденський оперний бал, де мала виступати Валерія, скасував її вихід, оскільки музиканти Дрезденського оркестру відмовилися виходити на одну сцену разом із російськими артистами. Окрім Валерії, там мали виступати балерина Світлана Захарова та скрипаль Вадим Рєпін.

У 2014 році Валерія підписала відкритий лист на підтримку політики Володимира Путіна після окупації Криму, а в 2018-му виступила на відкритті Керченського мосту. Проте після початку бойових дій в Україні 24 лютого під час концерту в Самарському академічному театрі опери та балету вона виконала пісню популярного українського гурту Воплі Відоплясова "Любов" на підтримку друзів з України.