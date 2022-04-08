В ожидании еврейской Пасхи 2022. Три рецепта популярных блюд из Израиля
С 15 по 23 апреля будет отмечаться еврейская Пасха, или Эрев Песах. И это стоит отметить это традиционным столом
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Песах — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.
В Израиле Песах — семидневный праздник, но только первый и последний день обычно полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-мозд ("праздничные будни"). Слово "песах" (пасха) означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, отмеченных кровью ягненка, поражая только египетских первенцев.
У иудеев Песах считается праздником весны, символизирующим пробуждение природы и обновление мира.
Порядок празднования описан в Торе. Так, запрещено употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой беглецы не успели запастись, покидая Египет. Так что пиво и дрожжи запрещены. А единственный хлеб, разрешенный употреблять в Песах – это маца, пресные хлебцы, которыми, по преданию, запасались второпях. Так что тесто на мацу замешивают без соли и других приправ, раскатывают в тонкие листы и отправляют в печь.
А вот вино употреблять как раз рекомендуется. Причем оговорено даже количество: четыре бокала красного вина, которые выпивают за праздничной трапезой. Пятый принято наполнять и оставлять для пророка Илии, который вернется в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного".
Рецепт Харосет по-иерусалимски на Песах
Сладкое блюдо, которое символизирует глину и кирпичи из которых рабы-иудеи строили пирамиды в Египте.
Ингредиенты:
- 5 фиников
- Пара некислых яблок.
- 5 крупных грецких орехов
- 5 миндальных орешков
- Четверть чайной ложечки молотой корицы
- 3 столовых ложки вина
- Имбирь по вкусу
Яблоки следует натереть на терке, финики и миндаль измельчить в блендере, а грецкие орехи – слегка поджарить и измельчить ножом в крошку. Дальше все ингредиенты смешивают и добавляют вино, чтобы можно было сформировать харосет горкой.
Салат из фенхеля с петрушкой как блюдо на Песах
За праздничным столом в Песах принято есть марор – зелень с горьким привкусом (хрен, базилик, листья салата, фенхель) и хазерет (тертую зелень), символизирующие горечь египетского рабства. Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.
Ингредиенты:
- 750 г фенхеля
- 100 г зелени петрушки
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 2 ст. ложки уксуса
- Щепотка перца и соль по вкусу
Кочанчики фенхеля мелко порезать. Посыпать нашинкованной петрушкой. Полить маслом, уксусом, посолить и поперчить. При желании можно дополнить салат вареными вкрутую яйцами, что также является традиционным блюдом. Их называют бейца, и не всегда варят – иногда запекают в горячих углях.
Пракес, или голубцы в томатном соусе
Ингредиенты:
- 500 г говядины
- 75 г риса
- 1 яйцо
- 700 г капусты
- 1 луковица
- 70 г сахара
- 1 ст. ложка томатной пасты
- 1/2 ч. ложки лимонной кислоты
- 1 ст. ложка панировочных сухарей
- Соль, перец черный по вкусу
Капустные листья бланшировать в кипятке до мягкости и слегка отбить. Мясо отварить, пропустить через мясорубку, добавить отваренный рис, порезанный лук, соль, перец, яйцо. Завернуть фарш в капустные листья. Сухари смешать с томатной пастой, лимонной кислотой, сахаром. Добавить немного мясного бульона. Посолить, поперчить. Залить голубцы соусом и тушить на медленном огне 10–15 минут.
И бонус. Как приготовить настоящий израильский хумус, который является прекрасным блюдом не только на Песах, но и в любой другой день.
Хумус
Ингредиенты:
- 400 г нута
- 1 лимон
- 6–7 ст. ложек оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ст. ложки кинзы
- 1/2 ст. ложки тмина
- 1/2 ст. ложки паприки
- 2 ст. ложки кунжута
Нут замочить на несколько часов, затем сварить до готовности. Измельчить в блендере в однородную массу, добавив все ингредиенты и дать настояться. Хумус готов.