В ожидании еврейской Пасхи 2022. Три рецепта популярных блюд из Израиля

С 15 по 23 апреля будет отмечаться еврейская Пасха, или Эрев Песах. И это стоит отметить это традиционным столом

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Песах — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

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В Израиле Песах — семидневный праздник, но только первый и последний день обычно полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-мозд ("праздничные будни"). Слово "песах" (пасха) означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, отмеченных кровью ягненка, поражая только египетских первенцев.

У иудеев Песах считается праздником весны, символизирующим пробуждение природы и обновление мира.

Порядок празднования описан в Торе. Так, запрещено употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой беглецы не успели запастись, покидая Египет. Так что пиво и дрожжи запрещены. А единственный хлеб, разрешенный употреблять в Песах – это маца, пресные хлебцы, которыми, по преданию, запасались второпях. Так что тесто на мацу замешивают без соли и других приправ, раскатывают в тонкие листы и отправляют в печь.

А вот вино употреблять как раз рекомендуется. Причем оговорено даже количество: четыре бокала красного вина, которые выпивают за праздничной трапезой. Пятый принято наполнять и оставлять для пророка Илии, который вернется в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного".

Рецепт Харосет по-иерусалимски на Песах

Фото: Соцсети

Сладкое блюдо, которое символизирует глину и кирпичи из которых рабы-иудеи строили пирамиды в Египте.

Ингредиенты:

5 фиников

Пара некислых яблок.

5 крупных грецких орехов

5 миндальных орешков

Четверть чайной ложечки молотой корицы

3 столовых ложки вина

Имбирь по вкусу

Яблоки следует натереть на терке, финики и миндаль измельчить в блендере, а грецкие орехи – слегка поджарить и измельчить ножом в крошку. Дальше все ингредиенты смешивают и добавляют вино, чтобы можно было сформировать харосет горкой.

Салат из фенхеля с петрушкой как блюдо на Песах

Фото: Соцсети

За праздничным столом в Песах принято есть марор – зелень с горьким привкусом (хрен, базилик, листья салата, фенхель) и хазерет (тертую зелень), символизирующие горечь египетского рабства. Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.

Ингредиенты:

750 г фенхеля

100 г зелени петрушки

3 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки уксуса

Щепотка перца и соль по вкусу

Кочанчики фенхеля мелко порезать. Посыпать нашинкованной петрушкой. Полить маслом, уксусом, посолить и поперчить. При желании можно дополнить салат вареными вкрутую яйцами, что также является традиционным блюдом. Их называют бейца, и не всегда варят – иногда запекают в горячих углях.

Пракес, или голубцы в томатном соусе

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

500 г говядины

75 г риса

1 яйцо

700 г капусты

1 луковица

70 г сахара

1 ст. ложка томатной пасты

1/2 ч. ложки лимонной кислоты

1 ст. ложка панировочных сухарей

Соль, перец черный по вкусу

Капустные листья бланшировать в кипятке до мягкости и слегка отбить. Мясо отварить, пропустить через мясорубку, добавить отваренный рис, порезанный лук, соль, перец, яйцо. Завернуть фарш в капустные листья. Сухари смешать с томатной пастой, лимонной кислотой, сахаром. Добавить немного мясного бульона. Посолить, поперчить. Залить голубцы соусом и тушить на медленном огне 10–15 минут.

И бонус. Как приготовить настоящий израильский хумус, который является прекрасным блюдом не только на Песах, но и в любой другой день.

Хумус

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

400 г нута

1 лимон

6–7 ст. ложек оливкового масла

1 зубчик чеснока

1/2 ст. ложки кинзы

1/2 ст. ложки тмина

1/2 ст. ложки паприки

2 ст. ложки кунжута

Нут замочить на несколько часов, затем сварить до готовности. Измельчить в блендере в однородную массу, добавив все ингредиенты и дать настояться. Хумус готов.