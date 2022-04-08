Очікуючи на єврейський Великодень 2022. Три рецепти популярних страв з Ізраїлю

З 15 по 23 квітня святкуватимуть єврейський Великдень, або Ерев Песах. І це варто святкувати за традиційним столом

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Песах — найдавніше з єврейських свят, він пов'язаний з однією з найважливіших подій в єврейській історії — з Виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому, у 2448 за єврейським календарем.

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В Ізраїлі Песах — семиденне свято, але тільки перший і останній день зазвичай повноцінні свята та неробочі дні. Проміжні дні називаються словами чол ха-моед ("святкові будні"). Слово "песах" (пасха) означає "проходження повз". Свято отримало таку назву на згадку про те, як ангел смерті проходив повз будинки юдеїв, позначених кров'ю ягняти, вражаючи тільки єгипетських первістків.

У юдеїв Песах вважають святом весни, що символізує пробудження природи та оновлення світу.

Порядок святкування описано в Торі. Так, заборонено вживати в їжу квашене. Це та сама їжа, якою втікачі не встигли запастися, покидаючи Єгипет. Так що пиво та дріжджі заборонені. А єдиний хліб, дозволений вживати в Песах, — це маца, прісні хлібці, якими, за переказами, запасалися поспіхом. Так що тісто на маці замішують без солі та інших приправ, розкачують у тонкі листи та відправляють у піч.

А ось вино вживати рекомендується. Причому обумовлено навіть кількість: чотири келихи червоного вина, які випивають за святковою трапезою. П'ятий заведено наповнювати й залишати для пророка Іллі, який повернеться напередодні Песаха на землю, щоб сповістити про настання "дня Господнього, великого і страшного".

Рецепт Харосет по-єрусалимськи на Песах

Фото: Соцсети

Солодка страва, яка символізує глину та цеглу, з яких раби-юдеї будували піраміди в Єгипті.

Інгредієнти:

5 фініків

Пара некислих яблук

5 великих волоських горіхів

5 мигдальних горішків

Чверть чайної ложечки меленої кориці

3 столові ложки вина

Імбир до смаку

Яблука слід натерти на тертці, фініки та мигдаль подрібнити у блендері, а волоські горіхи — злегка підсмажити та подрібнити ножем на крихти. Далі всі інгредієнти змішують і додають вино, щоб можна було сформувати харосет гіркою.

Салат із фенхелю з петрушкою як страва на Песах

Фото: Соцсети

За святковим столом на Песах заведено їсти марор — зелень з гірким присмаком (хрін, базилік, листя салату, фенхель) та хазерет (терту зелень), що символізують гіркоту єгипетського рабства. Під час їжі зелень вмочують у солону воду, що символізує сльози, пролиті в єгипетському рабстві, та море, яке вони перетнули під час Виходу.

Інгредієнти:

750 г фенхелю

100 г зелені петрушки

3 ст. ложки оливкової олії

2 ст. ложки оцту

Дрібка перцю та сіль до смаку

Качанчики фенхелю дрібно нарізати. Посипати нашаткованою петрушкою. Полити олією, оцтом, посолити та поперчити. За бажання можна доповнити салат вареними яйцями, що також є традиційною стравою. Їх називають бейца, і не завжди варять — іноді запікають у гарячому вугіллі.

Пракес, або голубці в томатному соусі

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

500 г яловичини

75 г рису

1 яйце

700 г капусти

1 цибулина

70 г цукру

1 ст. ложка томатної пасти

1/2 ч. ложки лимонної кислоти

1 ст. ложка панірувальних сухарів

Сіль, перець чорний

Капустяне листя бланшувати в окропі до м'якості й злегка відбити. М'ясо відварити, пропустити через м'ясорубку, додати відварений рис, порізану цибулю, сіль, перець, яйце. Загорнути фарш у капустяне листя. Сухарі змішати з томатною пастою, лимонною кислотою, цукром. Додати трохи м'ясного бульйону. Посолити, поперчити. Залити голубці соусом і тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин.

І бонус. Як приготувати справжній ізраїльський хумус, який є чудовою стравою не лише на Песах, а й у будь-який інший день.

Хумус

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

400 г нуту

1 лимон

6-7 ст. ложок оливкової олії

1 зубчик часнику

1/2 ст. ложки кінзи

1/2 ст. ложки кмину

1/2 ст. ложки паприки

2 ст. ложки кунжуту

Нут замочити на кілька годин, потім зварити до готовності. Подрібнити в блендері однорідну масу, додавши всі інгредієнти й дати настоятися. Хумус готовий.