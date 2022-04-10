Умер Джек Хиггинс, автор шпионского романа "Орел приземлился"

Писатель, чье настоящее имя было Генри Паттерсон, за свою жизнь написал 85 произведений, многие из которых были экранизированы

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В Британии в возрасте 92 лет скончался известный писатель Генри Паттерсон, творивший под псевдонимом Джек Хиггинс. Его роман "Орел приземлился", рассказывающий о попытке похищения Черчилля немецкими коммандос во время Второй мировой войны, был продан тиражом в 50 миллионов экземпляров. Об этом пишет Daily Mail.

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Роман "Орел приземлился" был экранизирован в 1976 году. Главные роли в нем исполнили Майкл Кейн и Дональд Сазерленд.

[ + – ] Трейлер фильма "Орел приземлился"

Паттерсон скончался в своем доме на острове Джерси, в окружении семьи.

Писатель родился в семье англичанина и ирландки, два года отслужил в армии и издал свой первый роман "Грустный ветер с моря" в 1959 году. Его первый гонорар был невелик – всего 75 фунтов стерлингов.

[ + – ] Писатель Генри Паттерсон, известный под псевдонимом Джек Хиггинс Фото: Соцсети

Однако со временем Джек Хиггинс стал известен по всему миру как автор классических шпионских триллеров. Его последняя книга "Полуночный звон" была опубликована в 2017 году и стала бестселлером Sunday Times.

В издательстве HarperCollins сообщили, что Паттерсон был настоящей легендой.

А литературный агент писателя и его друг Джонатан Ллойд, сообщил, что сразу понял – роман "Орел приземлился" станет классикой.

"Я имел честь работать в издательстве Collins Publishers, когда мы получили рукопись "Орел приземлился". Мы прочли его и поняли – мы опубликуем то, что станет классикой", — отметил Ллойд.