Помер Джек Гіггінс, автор шпигунського роману "Орел приземлився"

Письменник, чиє справжнє ім'я було Генрі Паттерсон, за своє життя написав 85 творів, багато з яких було екранізовано.

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У Британії, у віці 92 років, помер відомий письменник Генрі Паттерсон, який творив під псевдонімом Джек Гіггінс. Його роман "Орел приземлився", що розповідає про спробу викрадення Черчилля німецькими командосами під час Другої світової війни, був проданий тиражем у 50 мільйонів екземплярів. Про це пише Daily Mail.

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Роман "Орел приземлився" був екранізований у 1976 році. Головні ролі у ньому виконали Майкл Кейн і Дональд Сазерленд.

[ + – ] Трейлер фільму "Орел приземлився"

Паттерсон помер у своїй оселі на острові Джерсі, в оточенні сім'ї. Він народився в сім'ї англійця та ірландки, два роки відслужив в армії та видав свій перший роман "Сумний вітер із моря" у 1959 році. Його перший гонорар був невеликий – лише 75 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Письменник Генрі Паттерсон, відомий під псевдонімом Джек Гіггінс Фото: Соцсети

Однак згодом він став відомий у всьому світі, як автор "класичних шпигунських трилерів". Його остання книга "Опівнічний дзвін" була опублікована у 2017 році та стала бестселером Sunday Times.

У видавництві HarperCollins повідомили, що Паттерсон був справжньою "легендою".

А літературний агент письменника та його друг Джонатан Ллойд повідомив, що відразу зрозумів – роман "Орел приземлився" стане "класикою".

"Я мав честь працювати у видавництві Collins Publishers, коли ми отримали рукопис "Орел приземлився". Ми прочитали його та зрозуміли – ми опублікуємо те, що стане класикою", — зазначив Ллойд.