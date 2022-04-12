Семь дней праздника. Календарь Песаха 2022

Песах, праздник Исхода иудеев из Египта, в 2022 году отмечается 15-23 апреля

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Уже в эту пятницу иудеи по всему миру будут праздновать один из важнейших праздников года – Песах. Продлится празднование до 23 апреля, однако правила на каждый день и традиции несколько отличаются. Каков календарь Песаха, который отмечается уже несколько тысяч лет – узнавал Фокус.

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Для начала стоит разобраться, что такое Песах, или еврейская Пасха, как его иногда называют. Впрочем, с православной Пасхой общего тут немного. Песах – это праздник, когда иудеи отмечают освобождение от египетского рабства и исход из Египта. Это событие подробно описано в Торе и в библейском Ветхом завете. В православии – Пасха – это день воскресения Иисуса Христа из мертвых.

Дословно Песах означает "прошел мимо" , когда анегл смерти прошел мимо еврейских домов, отмеченных кровью ягненка, при этом наказав семьи египтян.

Празднуя Песах, люди вспоминают библейский сюжет десятой египетской казни , когда на египтян обрушилась небесная кара за то, что фараон отказывался отпустить евреев из долгого рабства. И лишь после того, как в египетских семьях стали умирать первенцы, евреи получили освобождение и совершили Исход из Египта. Песах начинается на 15-й день весеннего месяца нисан. В Израиле Песах - семидневный праздник, первый и последний дни которого — полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-мозд ("праздничные будни"). За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два — полноценные праздники.

Подготовка к празднику Песах

Во время Песаха запрещено употреблять, все, что подверглось брожению, так что дрожжевое тесто, водка, виски и пиво – под запретом. Хранить такие продукты также запрещено, и запрет наступает с утра накануне праздника. Так что хамец можно передать людям другой веры на время праздника. Посуду в которой в течение года подавали и готовили хамец – использовать также запрещено, так что обычно используют или отдельную праздничную посуду, или проводят обряд очищения и совершать его лучше за несколько дней до Песах.

За день до праздника (в 2022-ом — это 14 апреля), с наступлением вечера проводят символическую процедуру поиска хамец. Ищет запретное, по традиции, глава семейства со свечой в руках. А после тщательных поисков произносит слова: "Все непресное и квасное, находящееся в каком-либо принадлежащем мне месте, чего я не приметил и не устранил, и неизвестное мне, пусть будет считаться, как ничто, и никому не принадлежащее, как земная пыль". Наутро все найденные крошки сжигают.

Канун праздника

По традиции, первенцы-мужчины постятся в канун праздника. Если старший сын не достиг еще совершеннолетия, поститься должен его отец.

Седер

Пасхальный Седер – наиболее торжественный и значительный среди всех еврейских обрядов. Его проводят в первый и во второй вечер праздника (в Израиле – только в первый). На праздничном столе во время Седера обязательно должен присутствовать набор блюд, каждый из которых имеет символическое значение. Маца – символ поспешного бегства евреев из Египта, так как они успели испечь лишь ее; харосет — смесь из тертых фиников, яблок, орехов и вина, — символизирует глину и кирпичи, из которых евреи строили в рабстве; хасерет (тертая зелень), марор (салат-латук, хрен и базилик); зроа — жареная баранина на косточке, символизирующая жертвоприношение в Иерусалимском храме. По традиции, зелень едят, обмакивая в соленую воду, которая символизирует слезы, пролитые еврейским народом во время рабства.

[ + – ] Традиционные блюда на Седер Фото: Соцсети

Основные заповеди и обычаи Седера:

рассказывать о выходе из Египта;

есть мацу;

есть марор (горькую зелень);

выпить четыре бокала вина или виноградного сока;

есть мацу вместе с марором ("корех");

закончить трапезу мацой ("афикоман");

Все участники трапезы проходят пять обязательных этапов (мицвот): читают повествование, поют или читают хвалебные псалмы, едят мацу, едят марор и выпивают четыре бокала вина — по количеству обещаний, данных Богом. Пятый бокал наливают, но оставляют нетронутым — он предназначен для пророка Элияха (Илии). Также иудеи читают молитвы и благословения, а в конце ужина съедают по кусочку мацы.

[ + – ] Семья за праздничным столом в Седер Фото: Соцсети

Нельзя начинать Седер раньше, чем звезды появятся на небосводе, но стол стоит накрыть заранее. И Седер не проводится без детей. Чтобы они не уснули в торжественный момент, их даже рекомендуют отправить отдохнуть днем.

Дни праздника

Праздник Песах продолжается восемь дней. На третий день начинаются "будни праздника" – полупраздничные дни, называемые Хол-Амоэд. В эти дни рекомендуется читать Тору, ходить в гости, путешествовать с семьей, те, кто не живет в Иерусалиме – стараются посетить его в эти дни. На основании предписаний Торы в праздник Песах каждый должен был совершить паломничество в Иерусалимский Храм и там на второй день праздника принести в жертву ягненка и сноп ячменя.

[ + – ] Паломничество в Иерусалим Фото: Соцсети

Заключительные два дня – седьмой и восьмой – являются праздничными (в Израиле – только последний день). В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней, отражающая земледельческие истоки праздника. Этот день завершает торжества праздника Песах и считается нерабочим. В эти дни, как и в первые два дня, запрещена любая работа. Даже огонь зажигают от уже горящего огня.

В седьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод". А в семьях выпивают последний символический бокал вина и после произносят: В будущем году — в Иерусалиме!

На восьмой день праздника во время утренней молитвы произносят поминальную молитву "Изкор".