Сім днів свята. Календар Песаха 2022

Песах, свято Виходу юдеїв з Єгипту, у 2022 році відзначається 15-23 квітня.

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Уже цієї п'ятниці юдеї по всьому світу святкуватимуть одне з найважливіших свят року — Песах. Триватиме святкування до 23 квітня, проте правила на кожен день і традиції дещо відрізняються. Який календар Песаха, котрий відзначається вже кілька тисяч років — дізнавався Фокус.

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Для початку варто розібратися, що таке Песах, або єврейський Великдень, як його іноді називають. Утім, із православним Великоднем спільного тут небагато. Песах — це свято, коли юдеї відзначають визволення від єгипетського рабства та вихід із Єгипту. Ця подія докладно описана в Торі й у біблійному Старому Завіті. У православ'ї — Великдень — це день воскресіння Ісуса Христа з мертвих.

Дослівно Песах означає "пройшов повз", коли ангел смерті пройшов повз єврейські будинки, помічені кров'ю ягняти, при цьому покаравши сім'ї єгиптян.

Святкуючи Песах, люди згадують біблійний сюжет десятої єгипетської страти, коли на єгиптян обрушилася небесна кара через те, що фараон відмовлявся відпустити євреїв із тривалого рабства. І лише після того, як у єгипетських сім'ях почали вмирати первістки, євреї отримали визволення та здійснили Вихід з Єгипту. Песах починається на 15-й день весняного місяця нісан. В Ізраїлі Песах — семиденне свято, перший та останній дні якого — повноцінні свята та неробочі дні. Проміжні дні називаються словами холь а-мозд ("святкові будні"). За межами Ізраїлю свято триває 8 днів, з яких перші два та заключні два — повноцінні свята.

Підготовка до свята Песах

Під час Песаха заборонено вживати все, що зазнало бродіння, тож дріжджове тісто, горілка, віскі та пиво — під забороною. Зберігати такі продукти також заборонено і заборона настає з ранку напередодні свята. Тож хамец можна передати людям іншої віри на час свята. Посуд у якому протягом року подавали та готували хамец — використовувати також заборонено, тож зазвичай використовують або окремий святковий посуд, або проводять обряд очищення і здійснювати його краще за кілька днів до Песах.

За день до свята (у 2022-му — це 14 квітня), з настанням вечора проводять символічну процедуру пошуку хамец. Шукає заборонене, за традицією, глава сімейства зі свічкою у руках. А після ретельних пошуків вимовляє слова: "Все непрісне і квасне, що знаходиться в якомусь місці, що належало мені, чого я не помітив і не усунув, і невідоме мені, нехай буде вважатися, як ніщо, і нікому не належить, як земний пил". Вранці всі знайдені крихти спалюють.

Напередодні свята

За традицією, первістки-чоловіки постяться напередодні свята. Якщо старший син не досяг ще повноліття, постувати має його батько.

Седер

Великодній Седер — найбільш урочистий і значний серед усіх єврейських обрядів. Його проводять у перший і другий вечір свята (в Ізраїлі — тільки в перший). На святковому столі під час Седера обов'язково має бути набір страв, кожна з яких має символічне значення. Маца — символ поспішної втечі євреїв з Єгипту, оскільки вони встигли випекти лише її; харосет — суміш із тертих фініків, яблук, горіхів і вина, — символізує глину та цеглу, з яких євреї будували в рабстві; хасерет (терта зелень), марор (салат-латук, хрін і базилік); зроа — смажена баранина на кісточці, що символізує жертвопринесення в Єрусалимському храмі. За традицією, зелень їдять, умочуючи в солону воду, що символізує сльози, пролиті єврейським народом під час рабства.

[ + – ] Традиційні страви на Седер Фото: Соцсети

Основні заповіді та звичаї Седера:

розповідати про вихід з Єгипту;

їсти мацу;

їсти марор (гірку зелень);

випити чотири келихи вина або виноградного соку;

їсти мацу разом із марором ("коріх");

закінчити трапезу мацою ("афікоман");

Усі учасники трапези проходять п'ять обов'язкових етапів (міцвот): читають оповідання, співають чи читають хвалебні псалми, їдять мацу, їдять марор і випивають чотири келихи вина — за кількістю обіцянок, наданих Богом. П'ятий келих наливають, але залишають незайманим — він призначений для пророка Еліяха (Іллі). Також юдеї читають молитви та благословення, а наприкінці вечері з'їдають по шматочку маци.

[ + – ] Сім'я за святковим столом у Седер Фото: Соцсети

Не можна починати Седер раніше, ніж зірки з'являться на небосхилі, але стіл варто накрити заздалегідь. І Седер не проводиться без дітей. Щоб вони не заснули в урочисту мить, їх навіть рекомендують відправити відпочити вдень.

Дні свята

Свято Песах триває вісім днів. На третій день починаються "будні свята" — напівсвяткові дні, які називаються Хол-Амоед. У ці дні рекомендується читати Тору, ходити в гості, подорожувати із сім'єю, ті, хто не живе в Єрусалимі — намагаються відвідати його у ці дні. На підставі приписів Тори у свято Песах кожен мав здійснити паломництво до Єрусалимського Храму і там на другий день свята принести в жертву ягня та сніп ячменю.

[ + – ] Паломництво до Єрусалиму Фото: Соцсети

Заключні два дні — сьомий та восьмий — є святковими (в Ізраїлі — лише останній день). У синагозі під час пасхального богослужіння читається Пісня Пісней, що відбиває землеробські витоки свята. Цей день завершує свята Песах і вважається неробочим. Цими днями, як і в перші два дні, заборонено будь-яку роботу. Навіть вогонь запалюють від вогню, що горить.

На сьомий день Песаха євреї святкують остаточне визволення. Він відзначається у радісній атмосфері, зі співом і танцями. Опівночі у синагогах і в релігійних навчальних закладах влаштовується церемонія "поділу морських вод". А в сім'ях випивають останній символічний келих вина і потім вимовляють: Наступного року — в Єрусалимі!

На восьмий день свята під час ранкової молитви вимовляють поминальну молитву "Ізкор".