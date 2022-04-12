Постные блюда в Великий Пост. Топ-3 вкусных рецепта из простых продуктов

Великий Пост предшествует Пасхе и в 2022 году длится с 7 марта по 23 апреля

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Великий пост является напоминанием о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Во время Великого Поста идет телесная и духовная подготовка к Пасхе. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, нельзя переедать, курить и пить алкогольные напитки.

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По субботам и воскресеньям разрешается употреблять в пищу постное масло, вино и есть два раза в день. К примеру, в Лазареву субботу можно есть икру, а на Благовещение и в Вербное воскресенье — рыбу.

Самые строгие дни празднования — его первые четыре дня, а также вся Страстная седмица (неделя). Вообще ничего нельзя есть в Чистый понедельник (первый день поста) и Великую Пятницу.

В остальное время Великого Поста питаться можно по такому графику: понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота и воскресенье — пища с растительным маслом.

Великий пост приходится на весну, поэтому основные продукты этого поста — соления и варения из овощей и фруктов, бобовые, фрукты, овощи, сухофрукты и орехи.

Фокус собрал блюда, которые можно употреблять во время поста, а также и в любой другой день: они просты, питательны и, главное, вкусны. Потому что не смотря на ограничения перед Пасхой, не нужно изводить себя скудным и скучным меню.

Постный борщ с черносливом и белыми грибами

В этом рецепте нет капусты. Но при желании, можно сварить постный борщ с капустой и на отваре из свеклы. Для этого нужно очищенную и разрезанную пополам свеклу следует варить 40 минут до готовности, а после извлечь ее, нарезать соломкой и вернуть в бульон. Такой борщ можно дополнить, как свежей капустой, так и квашеной. Но в борще с грибами и черносливом без капусты можно обойтись.

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

5 картофелин

1 свекла

1 лук

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 сладкий перец

50 г сухих белых грибов

6 ягод чернослива (если взять вяленый – он придаст аромат копченостей)

2 ст. л. подсолнечного масла

2 томата

Лавровый лист, три горошины душистого перца, пять горошин черного перца, соль по вкусу

2,5 л воды

Белые грибы залить кипятком и промыть. А после залить кипятком и варить 15 минут. Картофель порезать кубиками и добавить к грибам, так же добавить чеснок, лавровый лист и горошины душистого и черного перца, варить 15 минут. И пока картофель варится, стоит приготовить зажарку. Для нее следует мелко порезать лук, морковь и свеклу – натереть на крупной терке, помидоры порезать кубиками, как и сладкий перец. Все вместе тушить около пяти минут, а потом добавить в бульон. На этом этапе добавляется чернослив. Так как борщ постный, то стоит обойтись без сметаны.

Чечевичный суп-пюре

Но если хочется разнообразить меню еще каким-нибудь первым блюдом, то отлично подойдет чечевичный суп пюре. Особенно, если добавить в него кинзу. Не все любят эту пряность, в таком случае ее можно вовсе убрать, или заменить петрушкой.

Ингредиенты:

100 г чечевицы

40 г лука-порея

50 г моркови

1 ч. л. Лимонного сока

150 мл томатного сока

500 мл воды

Чеснок, кинза, свежий перец чили, паприка – по вкусу

1 ст. л. растительного масла

Морковь, лук, перчик чили и чеснок мелко порезатьи обжарить в сотейнике. Добавить чечевицу и обжаривать в течение минуты. Добавить томатный сок и воду, довести до кипения и варить до готовности чечевицы, а это около 20 минут. После измельчить суп погружным блендером до однородного состояния, добавить соль, кинзу, паприку по вкусу.

Котлеты из чечевицы с зеленым горошком

Котлеты из чечевицы – отличная альтернатива котлетам из мяса, ведь чечевица является источником белка. Так что их можно готовить и после поста, дополняя соусом из йогурта, свежего огурца и чеснока.

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

100 г зеленого замороженного горошка

150 г зеленой чечевицы

300 г отварного картофеля

1 морковка

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сухари панировочные

Соль и перец по вкусу и щепотка тмина

1 ст. л. растительного масла

Чечевицу отварить до готовности в подсоленной воде в течение 15-20 минут. Горошек отварить в кипящей воде в течение 10 минут. Горошек и вареную картошку истолочь в пюре. Лук мелко порезать, морковь потереть на крупной терке и обжарить на растительном масле пока лук не станет прозрачным. Добавить вареную чечевицу и тушить 2-3 минуты. А после всю поджарку переложить в другую посуду и измельчить погружным блендером в однородное пюре.

Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец. Сформируйте небольшие плоские котлетки, обваляйте их в сухарях и обжаривайте до золотистой корочки. Подавать такие котлетки лучше всего с салатом из свежих овощей.

Бонус на десерт: запеченные яблоки с орехами

Запеченные яблоки с грецкими орехами и медом – это простой и вкусный десерт. Подойдет и тем, кто решил сесть на диету, а главное – блюдо готовится очень быстро.

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

2 яблока

2 ч.л. меда

20 г грецких орехов

Немного корицы

Срезать верхушку у каждого яблока. Удалить семена. Грецкие орехи нарубить ножом. Каждое яблоко посыпать корицей, наполнить грецкими орехами, полить медом. Накрыть верхушкой. Запекать в духовке минут 20. При желании можно добавить изюма, вяленой вишни, или мелко нарезанной кураги.