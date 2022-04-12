Пісні страви у Великий Піст. Топ-3 смачні рецепти з простих продуктів

Великий Пост передує Великодню і в 2022 році триває із 7 березня по 23 квітня.

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Великий піст є нагадуванням про сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі. Під час Великого Посту триває тілесна та духовна підготовка до Великодня. Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, не можна переїдати, курити та пити алкогольні напої.

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По суботах і неділях дозволяється вживати в їжу олію, вино та їсти двічі на день. Наприклад, у Лазарєву суботу можна їсти ікру, а на Благовіщення та у Вербну неділю — рибу.

Найсуворіші дні святкування — його перші чотири дні, а також уся Страсна седмиця (тиждень). Взагалі нічого не можна їсти у Чистий понеділок (перший день посту) та Велику П'ятницю.

Решту часу Великого Посту можна харчувати за таким графіком: понеділок, середа, п'ятниця — суха їжа (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти); вівторок, четвер — гаряча їжа без олії; субота і неділя — їжа з олією.

Великий піст припадає на весну, тому основні продукти цього посту — соління та варення з овочів і фруктів, бобові, фрукти, овочі, сухофрукти та горіхи.

Фокус зібрав страви, які можна вживати під час посту, а також будь-якого іншого дня: вони прості, поживні та, головне, смачні. Тому що незважаючи на обмеження перед Великоднем, не потрібно перейматися мізерним і нудним меню.

Пісний борщ із чорносливом і білими грибами

У цьому рецепті немає капусти. Але за бажанням можна зварити пісний борщ із капустою і на відварі з буряка. Для цього потрібно очищений і розрізаний навпіл буряк варити 40 хвилин до готовності, а після витягти його, нарізати соломкою і повернути в бульйон. Такий борщ можна доповнити як свіжою капустою, так і квашеною. Але в борщі з грибами і чорносливом без капусти можна обійтися.

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Інгредієнти:

5 картоплин;

1 буряк;

1 цибулина;

1 морква;

2 зубчики часника;

1 солодкий перець;

50 г сухих білих грибів;

6 ягід чорносливу (якщо взяти в'ялений — він надасть аромату копчення);

2 ст. л. соняшникової олії;

2 томати;

лавровий лист, три горошини запашного перцю, п'ять горошин чорного перцю, сіль за смаком;

2,5 л води.

Білі гриби залити окропом і промити. А потім залити окропом і варити 15 хвилин. Картоплю нарізати кубиками і додати до грибів, так само додати часник, лавровий лист і горошини запашного та чорного перцю, варити 15 хвилин. І поки картопля вариться, варто приготувати засмажку. Для неї треба дрібно порізати цибулю, моркву та буряк — натерти на великій тертці, помідори порізати кубиками, як і солодкий перець. Усе разом тушкувати приблизно п'ять хвилин, а потім додати до бульйону. На цьому етапі додається чорнослив. Оскільки борщ пісний, то варто обійтися без сметани.

Сочевичний суп-пюре

Але якщо хочеться урізноманітнити меню ще якоюсь першою стравою, то чудово підійде ссочевичний суп-пюре. Особливо, якщо додати до нього кінзу. Не всі люблять ці прянощі, у такому разі її можна зовсім прибрати або замінити петрушкою.

Інгредієнти:

100 г сочевиці;

40 г цибулі-порею;

50 г моркви;

1 ч. л. лимонного соку;

150 мл томатного соку;

500 мл води;

часник, кінза, свіжий перець чилі, паприка — до смаку;

1 ст. л. рослинної олії.

Моркву, цибулю, перчик чилі та часник дрібно порізати й обсмажити в сотейнику. Додати сочевицю та обсмажувати протягом хвилини. Додати томатний сік і воду, довести до кипіння та варити до готовності сочевиці, а це приблизно 20 хвилин. Після подрібнити суп занурювальним блендером до однорідного стану, додати сіль, кінзу, паприку до смаку.

Котлети із сочевиці із зеленим горошком

Котлети із сочевиці — відмінна альтернатива котлетам із м'яса, адже сочевиця є джерелом білка. Тож їх можна готувати і після посту, доповнюючи соусом із йогурту, свіжого огірка та часника.

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

100 г зеленого замороженого горошку;

150 г зеленої сочевиці;

300 г відвареної картоплі;

1 морквина;

1 цибулина;

2 зубчики часника;

2 ст. л. сухарі панірувальні;

сіль та перець за смаком та дрібка кмину;

1 ст. л. рослинної олії.

Сочевицю відварити до готовності в підсоленій воді протягом 15-20 хвилин. Горошок відварити в окропі протягом 10 хвилин. Горошок і варену картоплю стовкти в пюре. Цибулю дрібно порізати, моркву потерти на великій тертці й обсмажити на олії, поки цибуля не стане прозорою. Додати варену сочевицю і тушкувати 2-3 хвилини. А потім усю піджарку перекласти в інший посуд і подрібнити занурювальним блендером в однорідне пюре.

Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою піджаркою, додайте мелений кмин, сіль і перець. Сформуйте невеликі плоскі котлетки, обвалюйте їх у сухарях та обсмажуйте до золотистої скоринки. Подавати такі котлетки найкраще із салатом зі свіжих овочів.

Бонус на десерт: запечені яблука з горіхами

Запечені яблука з волоськими горіхами та медом — це простий і смачний десерт. Підійде і тим, хто вирішив сісти на дієту, а головне — страва готується дуже швидко.

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

2 яблука;

2 ч. л. меду;

20 г волоських горіхів;

трохи кориці.

Зрізати верхівку кожного яблука. Видалити насіння. Волоські горіхи нарубати ножем. Кожне яблуко посипати корицею, наповнити горіхами, полити медом. Накрити верхівкою. Запікати в духовці хвилин 20. За бажанням можна додати родзинок, в'яленої вишні, або дрібно нарізаної кураги.