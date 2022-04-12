Гитару Курта Кобейна из клипа Smells Like Teen Spirit выставили на аукцион за рекордные 800 тысяч долларов

Кроме этого на ацкционе продадут автомобиль Кобейна и его посадочный билет на самолет

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Гитару из культового клипа рок-группы Nirvana Smells Like Teen Spirit выставляют на аукцион. Цена стартует с 800 тысяч долларов. Продажей культового музыкального инструмента займутся в Julien’s Auctions, сообщает Forbes.

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Это любимая электрогитара Курта Кобейна, Fender Mustang 1969-го года с синей отделкой. После его смерти в 1994 году в возрасте 27 лет, инструмент находился в Музее поп-культуры, и его владельцами оставалась семья музыканта. Именно на этой гитаре Кобейн играл в самом популярном клипе Nirvana.

[ + – ] Клип Smells Like Teen Spirit

В последнем интервью Кобейна журналу Guitar World он рассказывал, почему ему нравятся именно гитары "Фендер".

[ + – ] Гитара Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

"Я левша, и не так-то просто найти высококачественные гитары для левшей по разумной цене. Но из всех гитар в мире мне больше всего нравится Fender Mustang. У меня было только две такие", — рассказывал музыкант.

Деньги от продажи пойдут в фонд помощи людям с психическими расстройствами.

Помимо гитары на аукционе будут проданы машина Кобейна Dodge Dart 1965 года, цена на которую стартует с 600 тысяч долларов. Это единственный известный автомобиль, которым музыкант владел и управлял лично. Последние 28 лет им владела сестра Курта – Ким, которая купила машину у Кортни Лав после смерти Кобейна.

[ + – ] Машина Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

Также с молота уйдут его поношенный свитер в полоску и кеды Converse Jack Purcell, посадочный билет на самолет из Сиэтла в Чикаго, рисунок музыканта с Майклом Джексоном и лично разрисованный Кобейном скейтборд, который потом приналежал его другу.

[ + – ] Рисунок Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

До аукциона все культовые вещи музыканта можно будет увидеть в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на Пикадилли в Лондоне.