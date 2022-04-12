Гітару Курта Кобейна із кліпу Smells Like Teen Spirit виставили на аукціон за рекордні 800 тисяч доларів

Крім цього, на аукціоні продадуть автомобіль Кобейна та його посадковий квиток на літак

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Гітару з культового кліпу рок-гурту Nirvana Smells Like Teen Spirit виставляють на аукціон. Ціна стартує із 800 тисяч доларів. Продажем культового музичного інструменту займуться у Julien's Auctions, повідомляє Forbes.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Це улюблена електрогітара Курта Кобейна, Fender Mustang 1969 року з синьою обробкою. Після його смерті в 1994 році у віці 27 років інструмент знаходився в Музеї попкультури, і його власниками залишалася сім'я музиканта. Саме на цій гітарі Кобейн грав у найпопулярнішому кліпі Nirvana.

[ + – ] Кліп Smells Like Teen Spirit

В останньому інтерв'ю Кобейна журналу Guitar World він розповідав, чому йому подобаються гітари "Фендер".

[ + – ] Гітара Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

"Я шульга, і не так просто знайти високоякісні гітари для шульги за розумною ціною. Але з усіх гітар у світі мені найбільше подобається Fender Mustang. У мене було тільки дві такі", — розповідав музикант.

Гроші від продажу підуть у фонд допомоги людям із психічними розладами.

Крім гітари, на аукціоні продадуть машину Кобейна Dodge Dart 1965 року, ціна на яку стартує з 600 тисяч доларів. Це єдиний відомий автомобіль, яким музикант володів та керував особисто. Останні 28 років ним володіла сестра Курта — Кім, яка купила машину в Кортні Лав після смерті Кобейна.

[ + – ] Машина Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

Також з молота підуть його поношений светр у смужку та кеди Converse Jack Purcell, посадковий квиток на літак із Сіетла до Чикаго, малюнок музиканта з Майклом Джексоном та особисто розмальований Кобейном скейтборд, який потім належав його другу.

[ + – ] Малюнок Курта Кобейна Фото: Julien’s Auctions

До аукціону всі культові речі музиканта можна побачити у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку та на Пікаділлі в Лондоні.