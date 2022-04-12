Гітару Курта Кобейна із кліпу Smells Like Teen Spirit виставили на аукціон за рекордні 800 тисяч доларів
Крім цього, на аукціоні продадуть автомобіль Кобейна та його посадковий квиток на літак
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Гітару з культового кліпу рок-гурту Nirvana Smells Like Teen Spirit виставляють на аукціон. Ціна стартує із 800 тисяч доларів. Продажем культового музичного інструменту займуться у Julien's Auctions, повідомляє Forbes.
Це улюблена електрогітара Курта Кобейна, Fender Mustang 1969 року з синьою обробкою. Після його смерті в 1994 році у віці 27 років інструмент знаходився в Музеї попкультури, і його власниками залишалася сім'я музиканта. Саме на цій гітарі Кобейн грав у найпопулярнішому кліпі Nirvana.
В останньому інтерв'ю Кобейна журналу Guitar World він розповідав, чому йому подобаються гітари "Фендер".
"Я шульга, і не так просто знайти високоякісні гітари для шульги за розумною ціною. Але з усіх гітар у світі мені найбільше подобається Fender Mustang. У мене було тільки дві такі", — розповідав музикант.
Гроші від продажу підуть у фонд допомоги людям із психічними розладами.
Крім гітари, на аукціоні продадуть машину Кобейна Dodge Dart 1965 року, ціна на яку стартує з 600 тисяч доларів. Це єдиний відомий автомобіль, яким музикант володів та керував особисто. Останні 28 років ним володіла сестра Курта — Кім, яка купила машину в Кортні Лав після смерті Кобейна.
Також з молота підуть його поношений светр у смужку та кеди Converse Jack Purcell, посадковий квиток на літак із Сіетла до Чикаго, малюнок музиканта з Майклом Джексоном та особисто розмальований Кобейном скейтборд, який потім належав його другу.
До аукціону всі культові речі музиканта можна побачити у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку та на Пікаділлі в Лондоні.