Пасха вдали от дома. Главные традиции праздника в странах Европы

Европейские страны отмечают Пасху 17 апреля. Однако во многих государствах праздники продолжаются четыре дня: с пятницы по понедельник включительно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В этом году миллионы украинцев, покинувших свои дома из-за российского вторжения и бежавшие в страны ЕС, будут отмечать Пасху не только по христианскому календарю, но и станут свидетелями празднования этого светлого дня по католическому, то есть на неделю раньше, 17 апреля. Фокус собрал интересные факты и традиции Пасхи в нескольких европейских государствах.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как празднуют Пасху в Германии?

В 2022 году немцы будут отмечать Пасху с 15 по 18 апреля, а сама она приходится на 17 апреля. Этот праздник является для граждан одним из самых почитаемых и любимых, собирая всю семью вместе, причем сразу несколько поколений. После похода в церковь родственники собираются за большим столом, и дети дарят взрослым подарки, приготовленные собственными руками. Взамен они получают возможность находить повсюду шоколад и прочие сладости.

В отличие от Украины, где на Пасху разукрашивают писанки, в Германии символом праздника является шоколадный заяц причем тот, который носит яйца. Неудивительно, что для местной детворы лучшим развлечением является поиск яиц, тоже в основном шоколадных, принесенных пасхальным зайцем. Считается, что зайцы таким образом якобы извиняются перед людьми за то, что совершают набеги на их огороды в поисках прокорма после зимы.

[ + – ] Любимая забава детей на Пасху – поиск шоколадных яиц Фото: Getty Images

Покрашенными яйцами немцы украшают деревья во дворах, а также срезанные ветки в доме и само жилье, добавляя праздничной атмосферы.

Второй символ Пасхи в Германии – свечи. На них изображены барашки, голуби, дерево или просто крест. В школах дети часто мастерят свечи в форме зайцев, крася их в золотистый или серебристый цвета.

Как и в Украине, несколько последних дней перед Пасхой имеют свои традиции. Так, в великий четверг вечером в церквях служат литургию, которая длится до поздней ночи и является важнейшей традицией.

Страстная пятница в Германии – выходной день, который так необходим верующим, отстоявшим литургию. В этот день католики предаются размышлениям о вечном, как и в субботу. Шумные вечеринки в этот день в Германии не устраивают, а если кто-то и рискнет повеселиться, то не избежит осуждающих взглядов.

Пасхальное воскресенье – светлый праздник Воскресения Христа, и в этот день разрешается радоваться от души. На праздничном столе обязательно присутствует сладкий пирог в форме ягненка, который символизирует жизнь, и является главным атрибутом Пасхи.

[ + – ] Праздничный пирог в форме ягненка – главное блюдо пасхального стола Фото: Getty Images

Понедельник после Пасхи почитается не меньше, ведь это день, когда Иисус инкогнито путешествовал со своими учениками и ужиная угощал их хлебом.

Пасха в Чехии

В Чехии, как и в Германии, Пасху празднуют несколько дней, с каждым из которых связаны свои традиции и легенды. Например, считается, что в Страстную пятницу земля перестает прятать сокровища, и каждый может найти клад. В этот день не брали в долг, веря, что взятая взаймы вещь зачарована, не стирали белье и не работали. Люди ходили к соседям и угощали их выпечкой, яйцами и сухофруктами.

Суббота проходила в приготовлениях к Воскресению : готовили праздничные блюда, пекли традиционные угощения, в том числе пасхальное печенье в форме барашков, красили яйца.

В Воскресенье после службы в церкви вся семья собиралась за столом и радостно праздновала Воскресение Иисуса Христа.

Отметим, что следующий за Пасхой Красный понедельник – не менее, если не более значимый для чехов день. Считалось, что в этот день принято стегать женщин специальными плетками из ивовых прутьев и лент, так называемыми "помлазками", что расценивалось не как наказание, а как комплимент. Истоки этого обычая относятся еще к XIV веку. Предполагается, что слово "помлазка" возникло от глагола "омолаживать". Хлестать девушек этой плеткой символизировало передавать им молодость и свежесть весенних прутьев. "Помлазки" продаются на пасхальных ярмарках в Чехии и сейчас.

[ + – ] Помлазка – плетка из ивовых прутьев и лент Фото: Соцсети

В ответ девушки дарят парням пасхальные подарки, чаще всего яйца, до двух часов дня, а после – же обливают их водой. В некоторых регионах страны для этого отведен вторник, получивший название "вторник расплаты".

Еще один символ Пасхи в этой стране – раскрашенные яйца, точнее, их скорлупа без содержимого. Такой сувенир называется "краслице". Его дарят на праздник друзьям и родным, а использовать его можно несколько лет подряд.

Главное блюдо праздника, которое должно быть на каждом столе, – пасхальный пирог мазанец. Это старинное чешское блюдо представляет собой круглый пирог из дрожжевого теста с изюмом и цукатами. Его верх украшен разрезом в форме креста и миндалем. Еще одна выпечка – йидаш. Она тоже готовится из дрожжевого теста, но меньше по размеру, чем мазанец. По форме йидаш напоминает спираль и символизирует веревку, на которой повесился Иуда после предательства Христа.

[ + – ] Традиционная пасхальная выпечка в Чехии Фото: Getty Images

В праздничное меню входят блюда из мяса и яиц, салаты, и многое другое. Чехи, как и украинцы, носят в церковь освящать пасхальные угощения.

Католическая Пасха в Польше

В Польше Пасха – уважаемый праздник, и о его приближении говорят украшенные вербой витрины магазинов, фигурки пасхальных зайцев и цыплят в супермаркетах, скидки на продукты, необходимые для приготовления пасхальных блюд

Во время Страстной недели поляки делают генеральную уборку в доме, а в деревнях люди даже красили свои жилища в этот период. В костелах выставляют композиции Гроба Господня.

Пасхальный пост у поляков тоже есть, но он менее строгий, чем православный.

Накануне Пасхи в субботу поляки красят вареные яйца и готовят корзины. В выстланную белой салфеткой корзинку и украшенную веточками самшита помещают писанки, колбасу или ветчину, соль, перец, кулич и сахарного пасхального барашка.

В воскресение большинство поляков рано утром идут в костел на праздничную службу, после чего вся семья собирается за столом. Перед началом трапезы все употребляют облатки (это пресный хлебец, который символизирует тело Христово), дарят друг другу пасхальные яйца и желают светлых праздников. Первыми едят то, что в корзине из костела, а затем уже принимаются за другие блюда.

[ + – ] В пасхальной корзинке поляков обязательно есть соль и хрен Фото: Getty Images

На столе у поляков на пасху главное место занимает бабка – высокий круглый дрожжевой пирог из 15 желтков с дыркой посередине. Также готовят мазурек ‒ пирог с толстым слоем глазури, украшенный сухофруктами, грецкими орехами и миндалем, и творожный пирог.

В этот день в меню польских семей много мяса: ветчина, колбаса, буженина, паштеты и закуски.

Есть у поляков одна интересная традиция, которая называется "похороны селедки". Поскольку во время поста эта блюдо очень надоедало людям, по окончанию Великого поста они закапывали символически рыбу, называя процесс "похоронами".

Последний праздничный день ‒ это Пасхальный или "поливальный" понедельник, в который поливают друг друга водой. Такая традиция, кстати, сохранилась и во Львове до сих пор. Существует поверье, что если в этот день девушка промокнет до нитки, значит, скоро выйдет замуж.

Также в понедельник после Пасхи взрослые в шутку бьют друг друга ивовыми резками, якобы даря здоровье и благополучие, а дети ходят по домам, чтобы получить сладкие угощения.

Словакия и ее обряды на Пасху

Пасха имеет для словаков большое значение. Ее крайне редко здесь называют "Pascha", да и то только в греко-католической или православной среде. Общепринятое название Veľká noc – Великая ночь.

Она празднуется четыре дня – с пятницы по понедельник. Каждый из этих дней имеет свои обычаи.

В пятницу словаки вспоминают смерть Христа. В римско-католических храмах в этот день не проводят службы, алтари без креста и подсвечников. В некоторых местах даже не звонят в колокола. Соблюдается полный отказ от еды.

Суббота перед Пасхой называется в Словакии Белой. В храмах уже звонят колокола, люди идут святить пасхальную еду в костелы, после чего в кругу семьи едят ее. Заканчивается пост.

Воскресенье словаки проводят в кругу семьи или ходят в гости к ближайшим родственникам.

Самым веселым днем праздничных выходных считается понедельник. В деревнях мужчины одеваются в национальные одежды, ходят по домам и обливают холодной водой девушек и женщин. При этом их еще и бьют специальными прутами, как и в Чехии, чтобы они были здоровыми и не болели. Добавим, что обычно применяют какой-то один метод: в восточной Словакии предпочитают воду, а в западной – плеть.

[ + – ] Поливальный понедельник – традиция, которая весьма популярна в ряде европейских стран

Самое интересное, что за такую заботу женщины обязаны дать мужчинам пасхальные яйца, шоколадных зайчиков и цыплят, и даже деньги.

Что касается праздничного стола, то одним из главных блюд на нем являются не только крашанки и куличи, но и куриная грудка.