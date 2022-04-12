Солист группы The White Stripes женился прямо на сцене во время концерта

Джек Уайт, который известен, как участник рок-группы The White Stripes, неожиданно превратил собственный концерт в бракосочетание

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Фанаты Джека Уайта, бывшего участника группы The White Stripes стали свидетелями неожиданной свадебной церемонии прямо на сцене. Исполнитель женился на своей девушке Оливии Джин. Об этом пишет CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Это произошло на концерте в Детройте, родном городе Джека, где он выступал в поддержку своего нового музыкального тура.

Исполнив последнюю песню, Джек пригласил на сцену Оливию и сделал ей предложение перед зрителями, подарив кольцо. Она, конечно, ответила: "Да" и бросилась на шею музыканту.

[ + – ] Джек Уайт делает предложение Оливии Джин

На сцену поднялись мать Джека, отец невесты и священник, который и оформил брак официально. После музыкант продолжил выступление. Это третий брак Уайта. Ранее он был женат на своей коллеге Мэг Уайт из The White Stripes и модели и певице Карен Элсон.

Примечательно, но Мэг и Джек долгое время утверждали, что являются братом и сестрой. А сам Уайт долгое время отказывался рассказывать о своей личной жизни. Свидетельство о браке журналисты заполучили случайно.

А от брака с Карен Элсон у музыканта остались двое детей, пара развелась в 2011 году.

Третья жена Джека Уайта – является солисткой группы The Black Belles.