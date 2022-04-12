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Солист группы The White Stripes женился прямо на сцене во время концерта

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The White Stripes, джек уайт, свадьба, женитьба, рок-музыкант, концерт
Фото: Instagram officialjackwhite | Джек Уайт

Джек Уайт, который известен, как участник рок-группы The White Stripes, неожиданно превратил собственный концерт в бракосочетание

Фанаты Джека Уайта, бывшего участника группы The White Stripes стали свидетелями неожиданной свадебной церемонии прямо на сцене. Исполнитель женился на своей девушке Оливии Джин. Об этом пишет CNN.

Это произошло на концерте в Детройте, родном городе Джека, где он выступал в поддержку своего нового музыкального тура.

Исполнив последнюю песню, Джек пригласил на сцену Оливию и сделал ей предложение перед зрителями, подарив кольцо. Она, конечно, ответила: "Да" и бросилась на шею музыканту.

Джек Уайт делает предложение Оливии Джин

На сцену поднялись мать Джека, отец невесты и священник, который и оформил брак официально. После музыкант продолжил выступление. Это третий брак Уайта. Ранее он был женат на своей коллеге Мэг Уайт из The White Stripes и модели и певице Карен Элсон.

Примечательно, но Мэг и Джек долгое время утверждали, что являются братом и сестрой. А сам Уайт долгое время отказывался рассказывать о своей личной жизни. Свидетельство о браке журналисты заполучили случайно.

А от брака с Карен Элсон у музыканта остались двое детей, пара развелась в 2011 году.

Третья жена Джека Уайта – является солисткой группы The Black Belles.