Соліст гурту The White Stripes одружився просто на сцені під час концерту

Джек Вайт, який відомий, як учасник рок-групи The White Stripes, несподівано перетворив власний концерт на одруження.

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Фанати Джека Вайта, колишнього учасника гурту The White Stripes, стали свідками несподіваної весільної церемонії прямо на сцені. Виконавець одружився зі своєю дівчиною Олівією Джин. Про це пише CNN.

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Це сталося на концерті в Детройті, рідному місті Джека, де він виступав на підтримку свого нового музичного туру.

Виконавши останню пісню, Джек запросив на сцену Олівію та зробив їй пропозицію перед глядачами, подарувавши обручку. Вона, звичайно, відповіла: "Так" і кинулася на шию музикантові.

[ + – ] Джек Вайт робить пропозицію Олівії Джин

На сцену піднялися мати Джека, батько нареченої та священик, який і оформив шлюб офіційно. Після цього музикант продовжив виступ. Це третій шлюб Вайт. Раніше він був одружений зі своєю колегою Мег Вайт із The White Stripes та з моделлю і співачкою Карен Елсон.

Варто нагадати, що Мег і Джек тривалий час стверджували, що є братом і сестрою. А сам Вайт довгий час відмовлявся розповідати про своє особисте життя. Свідоцтво про шлюб журналісти отримали випадково.

А від шлюбу з Карен Елсон у музиканта залишилися двоє дітей, пара розлучилася у 2011 році.

Третя дружина Джека Вайта — солістка гурту The Black Belles.