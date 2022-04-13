Жареные пирожки с картошкой и фокачча. 3 рецепта выпечки в Великий пост 2022

Пока верующие ждут Пасху и разговения за праздничным столом, стоит помнить, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в Великий Пост

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Великий Пост, который также является праздником и готовит верующих к Пасхе, в 2022 году длится с 7 марта по 23 апреля.

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Правила его весьма строги, но при нынешних условиях вовсе необязательно ограничиваться тем же скромным набором продуктов, что и наши предки. Ранее Фокус уже писал о простых и вкусных блюдах, которые смогут заменить мясо во время Великого Поста. Но любители выпечки могут испытывать некоторые затруднения, ведь практически во всех рецептах присутствуют яйца и молочные продукты, а без них, как кажется многим, вкусного теста не приготовить.

Но это не так. Есть рецепты, которые при минимальном наборе продуктов, могут разнообразить предпасхальное меню.

Постные жареные пирожки с картошкой

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 луковица

500 гр муки

350 гр воды, или картофельного отвара

9 г свежих дрожжей

Соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Растительное масло

Первый шаг – подготовить начинку. Картофель очистить и поставить вариться до готовности, подсолив воду. Лук очистить и мелко нарезать. Поджарить лук на растительном масле, добавив чуть сахара, что придаст ему красивый карамельный цвет. Сварившийся картофель размять в пюре, добавить жареный лук, соль и мускатный орех. При желании, в начинку можно добавить жареные грибы. Главное – отвар из-под картошки не выливать, а слить и остудить.

В миску добавить свежие дрожжи и сахар (1 ст.л.). Перемешать. Если используете сухие дрожжи, то их надо добавить непосредственно в муку. Добавить картофельный отвар, соль и растительное масло (3 ст.л.). Перемешать и добавить муку. Тесто должно выйти слегка липким. Миску с тестом накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа.

Готовое тесто обмять и разделить на одинаковое количество кусочков, чтобы тесто не липло к рукам, их лучше смазывать маслом. Шарик теста размять руками или раскатать скалкой. На середину выложить желаемое количество начинки, скрепить края и сформировать пирожок.

Жарить пирожки лучше в сковороде с высокими бортами и не жалеть масла. Готовые румяные пирожки лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало избыток масла.

Постные пирожки с грибами

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

200 мл воды

1 ст.л. сахара

7 г сухих дрожжей

1 ч.л. соли

Масло растительное

400 г муки

500 г грибов

2 луковицы

Соль, тмин, перец черный, пучок укропа и черный чай

В теплую воду добавим сахар и дрожжи, смешаем венчиком, пока сахар не растворится, и отставим минут на десять, чтобы дрожжи активировались. Впрочем, это необязательно. Некоторые дрожжи можно сразу добавлять в муку. Когда образовалась пенка, добавляем соль и растительное масло (3 ст.л.), вмешиваем муку. Тесто должно получится пластичным и не липнущим к рукам. Положите его в миску и отставьте на полтора часа, чтобы оно поднялось.

А пока следует подготовить начинку. Она очень проста: грибы с жареным луком. Можно взять любые: шампиньоны, вешенки, или же лесные грибы. Для начинки из стоит нарезать помельче и поджарить на сковороде вместе с мелко порезанным луком. Приправить солью и черным перцем, добавить укроп. Если укроп вам не нравится – без него можно обойтись. Далее формируем пирожки, как в предыдущем рецепте. Тут нам пригодится чай – им можно смазать пирожки сверху, чтобы придать приятный оттенок при запекании. Укладываем пирожки на противень, простеленный бумагой для выпечки.

При желании можно присыпать семенами тмина, или кунжута. Оставляем на 20 минут, после отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Пекутся пирожки 20 минут.

Фокачча

Фото: Соцсети

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

180-200 мл теплой воды

15-20 г "живых" дрожжей

Пол чайной ложечки сахара

1 ч. л. соли

2,5-3 ст. л. подсолнечного масла

3 веточки розмарина

1 ч. л. крупной соли

1-2 ст. л. оливкового масла

Приготовьте дрожжевое тесто для фоккачи: соедините в миске 300 г пшеничной муки с сахаром и солью, раскрошите 15-20 г "живых" дрожжей. Добавьте подсолнечное масло и 180-200 мл теплой воды. Замесите мягкое эластичное тесто, оно не должно липнуть к рукам. Отставьте на час, пока не поднимется.

Пришло время формировать фокаччу. В Италии они бывают тонкие и пышные, так что тут все зависит от вашего желания. Разложите поверх розмарин, посыпьте крупной солью и смажьте оливковым маслом. При желании можно добавить оливки, или вяленые помидоры. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до золотистой корочки.

Бонус: вытяжное тесто

Фото: Соцсети

Один из старейших рецептов теста. В Италии утверждают, что именно в Древнем Риме его придумали и пекли из него то, что можно считать прародителем современных тортов и штруделей. Рецепт прост до безобразия.

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки

125 мл воды

2 ложки растительного масла

Щепотка соли

Из ингредиентов замесить тесто, вымесить его и поставить на расстойку минимум на 30 минут, но не в холодильник. Расстоявшееся тесто, которое должно быть очень мягким и эластичным, легко раскатать, а затем повесив на сжатые кулаки, начать растягивать его. Из растянутого теста вырезать куски, необходимые для выстилания формы для пирога.

Тесто быстро растягивается до очень тонкой кондиции, поэтому нижний корж лучше формировать из двух кусков: положить один, смазать его растительным маслом и сверху другой.

Точно также сформировать и верхний корж, если есть желание сделать торт закрытым. Начинка может быть любой. Овощи лучше припустить, а яблоки, или ягоды пересыпать кукурузным крахмалом, чтобы он впитал выделяющийся сок.