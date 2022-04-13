Смажені пиріжки з картоплею та фокача. 3 рецепти випічки у Великий піст 2022

Поки віряни чекають на Великдень і розговіння за святковим столом, варто пам'ятати, що можна, а що не можна вживати в їжу у Великий Піст.

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Великий Піст, який також є святом і готує вірян до Великодня, у 2022 році триває із 7 березня до 23 квітня.

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Правила його дуже суворі, але за нинішніх умов зовсім необов'язково обмежуватися тим самим скромним набором продуктів, як і наші предки. Раніше Фокус уже писав про прості та смачні страви, які зможуть замінити м'ясо під час Великого Посту. Але любителі випічки можуть відчувати деякі труднощі, адже практично в усіх рецептах присутні яйця та молочні продукти, а без них, як здається багатьом, смачного тіста не приготувати.

Але це не так. Є рецепти, які за мінімального набору продуктів, можуть урізноманітнити передпасхальне меню.

Пісні смажені пиріжки з картоплею

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 цибулина;

500 гр борошна;

350 гр води, або картопляного відвару;

9 г свіжих дріжджів;

сіль, перець, мускатний горіх — за смаком;

рослинна олія.

Перший крок — підготувати начинку. Картоплю очистити та поставити варитися до готовності, підсоливши воду. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Підсмажити цибулю на олії, додавши трохи цукру, що надасть їй гарного карамельного кольору. Картоплю, що зварилася, розім'яти в пюре, додати смажену цибулю, сіль і мускатний горіх. За бажанням у начинку можна додати смажені гриби. Головне — відвар з-під картоплі не виливати, а злити й остудити.

У миску додати свіжі дріжджі та цукор (1 ст. л.). Перемішати. Якщо використовуєте сухі дріжджі, їх треба додати безпосередньо в борошно. Додати картопляний відвар, сіль та олію (3 ст. л.). Перемішати та додати борошно. Тісто має вийти трохи липким. Миску з тістом накрити і залишити в теплому місці на 1,5-2 години.

Готове тісто пом'яти і розділити на однакову кількість шматочків, щоб тісто не липло до рук, їх краще змащувати олією. Кульку тіста розім'яти руками або розкачати качалкою. На середину викласти бажану кількість начинки, скріпити краї та сформувати пиріжок.

Смажити пиріжки краще у сковороді з високими бортами і не шкодувати олії. Готові рум'яні пиріжки краще викласти на паперовий рушник, щоб він увібрав надлишок олії.

Пісні пиріжки з грибами

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

200 мл води;

1 ст. л. цукру;

7 г сухих дріжджів;

1 ч. л. солі;

масло рослинне;

400 г борошна;

500 г грибів;

2 цибулини;

сіль, кмин, чорний перець, пучок кропу і чорний чай.

У теплу воду додамо цукор і дріжджі, змішаємо вінчиком, поки цукор не розчиниться, і відставимо хвилин на десять, щоб дріжджі активувалися. Втім, це необов'язково. Деякі дріжджі можна відразу додавати до борошна. Коли утворилася пінка, додаємо сіль та олію (3 ст. л.), вимішуємо борошно. Тісто повинно вийти пластичним і не липнути до рук. Покладіть його в миску і відставте на півтори години, щоб воно піднялося.

А поки що треба підготувати начинку. Вона дуже проста: гриби зі смаженою цибулею. Можна взяти будь-які: печериці, гливи, або лісові гриби. Для начинки варто нарізати дрібніше і підсмажити на сковороді разом із дрібно порізаною цибулею. Приправити сіллю та чорним перцем, додати кріп. Якщо кріп вам не подобається — без нього можна обійтись. Далі формуємо пиріжки, як у попередньому рецепті. Тут нам знадобиться чай — ним можна змастити пиріжки зверху, щоб надати приємного відтінку в процесі запікання. Викладаємо пиріжки на лист, вистелений папером для випічки.

За бажанням можна присипати насінням кмину, або кунжуту. Залишаємо на 20 хвилин, після відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаються пиріжки 20 хвилин.

Фокача

Фото: Соцсети

Інгредієнти:

300 г пшеничного борошна;

180-200 мл теплої води;

15-20 г "живих" дріжджів;

половина чайної ложечки цукру;

1 ч. л. солі;

2,5-3 ст. л. соняшникової олії;

3 гілочки розмарину;

1 ч. л. великої солі;

1-2 ст. л. оливкової олії.

Приготуйте дріжджове тісто для фокачі: з'єднайте в мисці 300 г пшеничного борошна з цукром і сіллю, розкришіть 15-20 г "живих" дріжджів. Додайте соняшникову олію і 180-200 мл теплої води. Замісіть м'яке еластичне тісто, воно не повинно липнути до рук. Відставте на годину, доки не підніметься.

Настав час формувати фокачу. В Італії вони бувають тонкі та пишні, тому тут усе залежить від вашого бажання. Розкладіть поверх розмарин, посипте крупною сіллю і змастіть оливковою олією. За бажанням можна додати оливки, або в'ялені помідори. Запікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 15-20 хвилин до золотистої скоринки.

Бонус: витяжне тісто

Фото: Соцсети

Один із найстаріших рецептів тесту. В Італії стверджують, що саме в Стародавньому Римі його вигадали і пекли з нього те, що можна вважати прабатьком сучасних тортів і штруделів. Рецепт простий до неподобства.

Інгредієнти:

250 г пшеничного борошна;

125 мл води;

2 ложки рослинної олії;

дрібка солі.

З інгредієнтів замісити тісто, вимісити його і поставити, щоб настоялося, мінімум на 30 хвилин, але не в холодильник. Тісто, що настоялося, яке має бути дуже м'яким та еластичним, легко розкачати, а потім повісивши на стислі кулаки, почати розтягувати його. З розтягнутого тіста вирізати шматки, необхідні для вистилання форми для пирога.

Тісто швидко розтягується до дуже тонкої кондиції, тому нижній корж краще формувати з двох шматків: покласти один, змастити його олією та зверху інший.

Так само сформувати і верхній корж, якщо є бажання зробити торт закритим. Начинка може бути будь-якою. Овочі краще припустити, а яблука, або ягоди пересипати кукурудзяним крохмалем, щоб він увібрав сік, що виділяється.