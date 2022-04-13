Скончался французский актер Мишель Буке, звезда фильма "Игрушка"

Буке за свою карьеру снялся в более, чем 70 фильмах, ему было 96 лет

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Известный французский актер Мишель Буке скончался в возрасте 96 лет. Обладатель премии Мольера и двух премий "Сезар" за свою карьеру снялся в семидесяти фильмах, среди которых "Игрушка", "Невеста была в черном" и "Отверженные". О смерти актера сообщил CNEWS.

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Мишель Буке родился 6 ноября 1925 года. Он воспитывался в школе-интернате, работал подмастерьем пекаря, дрессировщиком и зубным. Однако в 1943 году он встретил актера Мориса Эсканда, который изменил его жизнь, пригласив на свои занятия и предложив работу в театре.

Образование Мишель получил в Высшей консерватории драматического искусства, где позже преподавал, в 1944 году он получил свою первую роль в "Тартюфе" Мольера. Три года спустя, в 1947 году, он дебютировал в кино в "Месье Венсане".

[ + – ] Мишель Буке и Пьер Ришар в фильме "Игрушка" Фото: Скриншот

Хоть за свою карьеру Мишель снялся в нескольких десятках фильмов, он предпочитал театр кино, считая, что только так может ощутить связь со зрителем. В последний раз он выходил на театральные подмостки в 2017 году, когда ему уже исполнился 91 год.

В 2012-ом он сыграл художника Огюста Ренуара в фильме "Ренуар. Последняя любовь", а в 2020 появился в небольшой роли в картине "Вилла Каприс" режиссера Бернара Стора.

[ + – ] Мишель Буке в фильме "Ренуар. Последняя любовь" Фото: Скриншот

Однако одним из наиболее запоминающихся фильмов с его участием стала трагикомедия "Игрушка" 1976 года с Пьером Ришаром в главной роли. Буке досталась роль жестокого миллионера Пьера Рамбаля-Коше.